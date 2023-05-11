Министр образования Кристина Каллас об инциденте с нарвской учительницей: Педагоги имеют право публично высказывать свои взгляды(76)
В комментарии RusDelfi по поводу увольнения учительницы Нарвской Ваналиннаской школы, которой пришлось уйти из-за инцидента, связанного с тем, что 9 мая она была одета в футболку, выражающую антивоенную позицию, министр образования Кристина Каллас сказала, что на данный момент ей не удалось поговорить с директором, чтобы получить точную информацию о том, оказывалось ли давление на учителя. Но министр уверена в одном: у педагогов есть право высказывать свою позицию.
„Учитель, как и всякий человек, имеет право излагать свои взгляды, в том числе, публично. Я не думаю, что директора должны ограничивать право учителей выражать свое мнение. Это ограничение основных прав учителей, и это неприемлемо. Свобода выражения мнений ограничивается только при публичном размещении символа, связанного с совершением акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления, либо оправдания этих действий“, - прокомментировала Кристина Каллас.
RusDelfi писал сегодня о случае, когда Алина Ворончихина, молодая учительница музыки Нарвской Ваналиннаской государственной школы, 9 мая пришла на променад у реки Нарва, надев футболку с надписью „Путин х***ло“. После давления части родителей учащихся школы и разговора с директором, педагог написала заявлении об уходе.