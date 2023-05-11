Министр образования Кристина Каллас об инциденте с нарвской учительницей: Педагоги имеют право публично высказывать свои взгляды

В комментарии RusDelfi по поводу увольнения учительницы Нарвской Ваналиннаской школы, которой пришлось уйти из-за инцидента, связанного с тем, что 9 мая она была одета в футболку, выражающую антивоенную позицию, министр образования Кристина Каллас сказала, что на данный момент ей не удалось поговорить с директором, чтобы получить точную информацию о том, оказывалось ли давление на учителя. Но министр уверена в одном: у педагогов есть право высказывать свою позицию.