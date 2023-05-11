Россия решила не отправлять получивших допуск фехтовальщиков за рубеж

В разговоре с „Матч ТВ“ Мамедов отметил, что у него нет иллюзий по поводу допуска ведущих сборников и в других видах фехтования, в частности в шпаге и рапире, пишет РБК.



„Делить сборную мы не намерены. Важно, что сейчас в списках нет тренеров, персонала, врачей и так далее, поэтому даже в теории никакой выезд на соревнования невозможен“, — сказал глава ФФР.



Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ранее заявил в телеграм-канале, что никто из фехтовальщиков не собирался участвовать в соревнованиях на условиях МОК.



В конце апреля президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что запрещает своим спортсменам ехать на международные старты в нейтральном статусе, потому что „мир пытается уничтожить наш флаг и гимн“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.