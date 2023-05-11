Чемпионат мира по хоккею 2023: кто главный фаворит, а кто аутсайдер турнира?

Группа лидеров

Для некоторых сборных многое будет зависеть от того, сколько представителей НХЛ поедет в Европу. Прежде всего речь о канадцах и американцах. Будем наблюдать, сколько игроков согласится поехать на чемпионат после тяжелого сезона в НХЛ. Сборная США в этом плане более зависима от нхлэловцев, но в прошлом году команда продемонстрировала, что может зайти далеко по сетке и не имея громких имен в составе.

На домашнем льду фаворитом будут финны. Вот кто точно может положиться на игроков своей лиги и претендовать на золото. Скорее всего, в команду приедет несколько игроков из-за океана, но на систему игры финской сборной, предполагающую строгую оборону и стремительные контратаки, это не повлияет. Другое дело, что второй раз подряд выиграть чемпионат мира будет очень сложно, поэтому шансы хозяев рассматриваются чуть ниже, чем у сборной Канады.

Сборная Швеции наверняка захочет реабилитироваться за прошлый год, когда они оказались в одной группе с финнами, заняли второе место и попали на канадцев. В итоге Тре Крунур закончили чемпионат в четвертьфинале. Сейчас ситуация может повториться, северные сборные вновь в одной группе. Но ведь никто не мог предположить, что канадцы станут в прошлом году лишь третьими в групповом турнире.

Сборная Чехии очень хорошо показала себя на ЧМХ-2022, шансов против Канады в полуфинале у нее не было, но зато команда смогла завоевать бронзу, почему бы не повторить или даже не улучшить это достижение. В прошлом году чехи также котировались не очень высоко. Команду Швейцарии можно было бы рассмотреть и в качестве претендента на золото.