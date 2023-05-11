Чемпионат мира по хоккею 2023: кто главный фаворит, а кто аутсайдер турнира?
С 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии пройдет 86-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой. В нем примут участие 16 команд, которые будут разделены на две группы. По четыре лучших команды из каждой группы образуют пары плей-офф и будут вести борьбу за медали мирового первенства по олимпийской системе.
Группа лидеров
Для некоторых сборных многое будет зависеть от того, сколько представителей НХЛ поедет в Европу. Прежде всего речь о канадцах и американцах. Будем наблюдать, сколько игроков согласится поехать на чемпионат после тяжелого сезона в НХЛ. Сборная США в этом плане более зависима от нхлэловцев, но в прошлом году команда продемонстрировала, что может зайти далеко по сетке и не имея громких имен в составе.
На домашнем льду фаворитом будут финны. Вот кто точно может положиться на игроков своей лиги и претендовать на золото. Скорее всего, в команду приедет несколько игроков из-за океана, но на систему игры финской сборной, предполагающую строгую оборону и стремительные контратаки, это не повлияет. Другое дело, что второй раз подряд выиграть чемпионат мира будет очень сложно, поэтому шансы хозяев рассматриваются чуть ниже, чем у сборной Канады.
Сборная Швеции наверняка захочет реабилитироваться за прошлый год, когда они оказались в одной группе с финнами, заняли второе место и попали на канадцев. В итоге Тре Крунур закончили чемпионат в четвертьфинале. Сейчас ситуация может повториться, северные сборные вновь в одной группе. Но ведь никто не мог предположить, что канадцы станут в прошлом году лишь третьими в групповом турнире.
Сборная Чехии очень хорошо показала себя на ЧМХ-2022, шансов против Канады в полуфинале у нее не было, но зато команда смогла завоевать бронзу, почему бы не повторить или даже не улучшить это достижение. В прошлом году чехи также котировались не очень высоко. Команду Швейцарии можно было бы рассмотреть и в качестве претендента на золото.
Альпийская сборная всегда богата на сюрпризы, хотя в последние годы ее результаты говорят сами за себя. Вспомним групповой этап прошлого чемпионата, где сборная Швейцарии выиграла группу А, набрав двадцать очков. У лидеров параллельной группы финнов было девятнадцать. Но магия команды в плей-офф быстро испарилась. Сборная США забросила три безответных шайбы и отправили швейцарцев домой. Альпийцам нужно сделать выводы и распределить силы по всей дистанции первенства.
Середняки
Каждую из команд, о которых пойдет речь ниже, мы вполне можем увидеть в четвертьфинале. В прошлом году это смогли сделать команды Германии и Словакии. Полуфинал для каждой из них будет миссией практически невыполнимой. У словаков есть свой десант за океаном, вопрос в том, кого включать в команду, и кто изъявит желание играть.
Сборная Латвии хозяйка соревнований и тоже способна выйти в плей-офф на своем льду. В прошлом году у команды шансов не было, они в своей группе заняли пятое место, но с большим отрывом от второго. Место в воротах наверняка займет голкипер „Коламбус Блю Джекетс“ Элвис Мерзликин, и от его игры будет зависеть очень многое. Удивила год назад команда Дании, скандинавы набрали одинаковое количество очков со словаками, но в последнем туре им проиграли и заняли только пятое место.
А вот норвежцы откровенно провалились, набрав всего пять очков. И если в случае с датчанами можно говорить, что они будут бороться за первую четверку, но шансы сборной Норвегии крайне малы.
Аутсайдеры
Оставшиеся команды ждет борьба за выживание. Сборной Казахстана нужно будет приложить усилия, чтобы не оказаться последними в группе, тем более что на прошлом мировом первенстве казахстанцы набрали всего три очка. Сборные Франции и Австрии представляются посильнее всех остальных аутсайдеров, но их удел в лучшем случае отобрать очки у фаворитов и спокойно почивать на лаврах. Команды Словении и Венгрии новички высшего дивизиона чемпионата мира. У них одна задача — не занять последнее место и не стать грушами для битья в матчах с командами Финляндии и Канады.
Источник: „Sports.ru“
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