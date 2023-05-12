Экономика
12.05.2023, 09:10

Затянем пояса: заемщики должны готовиться к еще двум волнам повышения интрессов

 (8)
ФОТО: Sonja Sutt | Delfi Meedia

Европейцам нужно готовиться к еще двум повышениям процентной ставки Европейским центробанком. О достижении Euribor нулевой отметки сегодня не может быть и речи, пишет Ärileht.

Экономические аналитики LHV, Coop Pank и SEB признают, что решение Европейского центробанка о повышении процентных ставок на 25 базисных пунктов было вполне ожидаемым. „В воздухе витала возможность поднять выше, но, поскольку экономический рост в Европе в первые месяцы был довольно хрупким, вероятно, было разумнее двигаться вперед более скромными темпами“, — пояснил экономический аналитик LHV Кристо Ааб.

По словам Ааба, вероятно, ожидается еще одно или два аналогичных повышения процентной ставки, после чего Европейский центробанк сделает паузу и проанализирует проделанную работу. Аналитик SEB Михкель Нестор и руководитель направления жилищного кредитования Coop Pank Карин Осипова также подтверждают это, поэтому процентная ставка по депозиту должна составить 3,75%.

Оставить комментарий Читать комментарии (8)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии