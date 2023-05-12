Сбежавший из больницы мужчина найден в Таллинне

Он невысокого роста, у него темные волосы и татуировки. Когда он вышел из больницы, он был одет в светлые джинсы, темную куртку и яркую шапку с кисточками.

Полиция просила людей, которые его видели или знали, где он находится, не подходить к нему, а сразу звоните в полицию по номеру 112.

Утром 12 мая поступила сообщение, что патрули обнаружили мужчину в Таллинне. Его доставили обратно в больницу.

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