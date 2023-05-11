Осторожно, мужчина может быть непредсказуем! Полиция ищет пропавшего Артура

Артур невысокого роста, у него темные волосы и татуировки. Когда он вышел из больницы, он был одет в светлые джинсы, темную куртку и яркую шапку с кисточками.

Мужчина может быть непредсказуем. Если вы видели его или знаете, где он находится, не подходите к нему, а звоните в полицию.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Артура, сообщить об этом, позвонив в Центр тревоги по номеру 112.

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