13.05.2023, 11:10
"Я в шоке - это ничего не сказать": владелице нарвской квартиры пришел счет за газ на 1500 евро(14)
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С наступлением теплой погоды тема коммунальных платежей, казалось бы, стала не такой острой. Тем больше было удивление хозяйки квартиры в Нарве, когда она получила счет более чем в 1500 евро.
„Пришел счет за газ в этом месяце на огромную сумму. Я шоке - это ничего не сказать! В моей квартире в Таллинне цена за куб газа 0,80, а в Нарве 2,8 евро!“ - говорит женщина. Счет, который пришел женщине, действительно впечатляет - за один газ 1506 евро, общая сумма платежа - 1754 евро. И дело здесь не только в высоком тарифе - согласно квитанции, за месяц в квартире было использовано 540 кубов газа. Кроме того, холодной воды было использовано 96 кубов, что тоже обошлось в довольно крупную сумму - 195 евро.