Второй сезон образовательной программы „Lae end“ ждет ярких учителей физики

„Для ускорения экономического развития Эстонии и решения задач зеленого поворота нам нужны инженеры для разработки и реализации решений, на которые будет опираться наша экономика в будущем. К сожалению, сегодня не хватает тысяч молодых инженеров, без которых важные для Эстонии проекты могут остаться нереализованными“, - сказал член правления Eesti Energia Райне Пайо. „Я призываю всех замечать и рекомендовать учителей для участия в программе „Lae end“, потому что именно от хороших учителей и вдохновляющих уроков физики зависит подрастающее поколение наших инженеров“.

Лаура Херм, преподаватель физики Ракверской реальной школы и участница первого сезона программы „Lae end“, призывает всех - как учеников, коллег, так и руководство школ - порекомендовать яркого учителя и добавляет, что запись видеопрезентации после получения приглашения в программу может поначалу показаться довольно сложной задачей, но на самом деле это не так уж страшно, к тому же это способствует повышению мотивации к преподаванию. О самой программе Херм говорит так: „Практическое обучение было полезным; особенно ценным был обмен опытом и эмоциями с другими учителями физики. Я сама очень довольна и благодарю организаторов за создание и реализацию такой замечательной программы. Я считаю, что, увлеченный предметом учитель тем или иным способом передает свой энтузиазм ученикам на уроке“.

К началу июля из числа всех номинированных и представивших видеопрезентацию преподавателей будут отобраны десять учителей, которые смогут принять участие в бесплатной образовательной программе, посвящённой эффективным методам обучения физике, использования современных материалов и новшествам в учебной программе. Кроме того, преподаватели смогут обмениваться между собой опытом подготовки многогранного и интересного урока физики, принимать участие в экскурсиях на предприятия, чтобы увидеть практические примеры инженерной профессии, а также совершенствовать навыки публичных выступлений.