Владимир Зеленский: „Украине нужно еще время для подготовки контрнаступления“

По его словам, боевые части украинской армии, прошедшие подготовку с военными НАТО, полностью готовы, но командование ждет еще некоторых поступлений, в частности, бронетехнику, которая прибывает партиями.

„Мы можем наступать с тем, что у нас уже есть, но человеческие потери сейчас были бы большими. Это неприемлемо. Поэтому надо еще подождать. Нам нужно еще немного времени“, - сказал он журналистам.

Вкратце рассказываем, что еще обсудили в ходе интервью корреспондент Би-би-си Хьюго Бочега и президент Украины Владимир Зеленский.

О планируемых результатах контрнаступления

По мнению Зеленского, Россия на данном этапе не против перевести ситуацию в состояние замороженного конфликта, но Украина не может этого допустить, поэтому успех контрнаступления так важен.

Место будущего удара ВСУ держится в секрете. Российская армия тем временем укрепляет свои оборонительные позиции на участке протяженностью 1450 километров - от Донецка и Луганска на востоке до Херсона и Запорожья на юге.

В последние недели украинские власти пытались снизить градус ожиданий общественности, возлагаемых на долгожданное контрнаступление.

Представители правительства на условиях анонимности давали понять, что успех контрнаступления очень важен и достижим, но оно не станет решающим событием в войне, которая длится уже пости полтора года.

Между тем, большинство экспертов считают, что хотя Киев объяснимо осторожничает, но контрнаступление на самом деле вполне может оказаться поворотным моментом. Оно способно изменить линии фронта, которые не меняются уже много месяцев.

О помощи Запада и потенциальных переговорах

Успех контрнаступления важен для Украины еще и потому, что покажет Западу, насколько эффективна оказываемая им военная помощь.

Если Запад не увидит должных результатов на поле боя, не исключено, что объемы помощи сократятся, а на Киев начнется давление касательно вступления в переговоры с Россией, считают эксперты.