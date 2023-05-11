Ласнамяэ отпразднует начало лета: тысячи товаров, концерт группы „Ляпис Трубецкой“ и парк Тиволи!

На месте ожидается около 200 торговцев из Эстонии, Латвии, Литвы, которые предложат свежую хуторскую продукцию, изделия ручной работы, одежду, аксессуары, антиквариат и многое другое.

Голодными никого не оставит большая улица еды, где будет предложен большой ассортимент еды и напитков. Также на фестивале будет традиционно работать большой парк Sky Тиволи из Чехии. На месте будет более 15 аттракционов, как для взрослых, так и детей.

Отдельно для детей будет открыта детская зона с мини-зоопарком и кружками по интересам.

Для гостей семейного дня Lasnamäe Suvealguspidu подготовлена большая концертная программа, которая будет объявлена ближе к мероприятию. Главный гость вечера группа „Ляпис Трубецкой“, которая исполнит в конце вечера все свои главные хиты - „Яблони“, „Ау“, „Кинула“, „Евпатория“ и многие другие.

Большой семейный фестиваль Lasnamäe Suvealguspidu пройдет на Таллиннском певческом поле 2 июня. Начало в 12:00