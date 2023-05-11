ВИДЕО | „Путин... хамло?“ Учительнице нарвской государственной школы пришлось уволиться из-за футболки с антивоенной надписью(125)
Алина Ворончихина, молодая учительница музыки Нарвской Ваналиннаской государственной школы, вместе со многими 9 мая пришла на променад у реки Нарва. Правда, не насладиться концертом на ивангородской стороне, а выразить свою антивоенную позицию. Девушка сделала это вполне молодежным способом, надев футболку с надписью „Путин х***ло“. Далее события развивались стремительно.
На променаде Алину засняли на видео, а позже выложили ролик в Тик-Ток. Ролик быстро стал вирусным и распространился среди учеников Ваналиннаской школы и их родителей. Сами родители делали в социальных сетях перепосты, сопровождая их гневными комментариями „И это учитель!“.
На возмущении в социальных сетях родители не остановились, и гнев свой перенесли на директора школы Татьяну Салу, которой пришлось объяснять, что учительница ходила в футболке вне стен школы и в свободное от работы время. Но родителей и некоторых из детей такой ответ не устроил, они продолжали настаивать на том, что подобное поведение педагогу демонстрировать непозволительно. Непонятно, что на самом деле „зацепило“ родителей, предполагаемое нецензурное слово или сам факт политической позиции Алины. „Предполагаемое“, потому что середина слова скрыта за звездочками, и, если уж быть до конца занудой, прятаться за ними могло все, что угодно, например фраза „Путин хамло“.
Как бы там ни было, директор провела с Алиной (которая, кстати, выпускница этой школы) беседу, где предложила девушке самой объясниться с разгневанными родителями. По словам руководителя школы в комментарии RusDelfi, после этого ей на стол легло заявление от Алины о досочном окончании трудового договора.
„На самом деле у Алины - срочный трудовой договор до лета. И мы уже знали заранее, что она не собирается его продлевать. Но после беседы она решила уйти раньше“, - пояснила Татьяна Салу.
На вопрос корреспондента RusDelfi о том, действительно ли такое поведение учительницы могло бы попасть под дисциплинарное взыскание или даже увольнение, Татьяна Салу сказала, что каждый имеет право на собственные убеждения, но важно понимать, что Нарва - город, где все друг друга знают, и нужно с уважением относиться друг к другу. Возможность увольнения Алины со стороны школьного руководства за надпись на футболке директор исключила, еще раз подчеркнув, что Алина „ушла сама“.
По словам самой Алины, она пока не готова комментировать произошедшее. „Я должна еще пообщаться с учениками, прийти в себя. Но хорошо, что такие темы в обществе поднимаются“, - сказала она RusDelfi, добавив, что ее последним рабочим днем станет следующая пятница, 19 мая.
Смотрите ролик, который вызвал волну возмущения родителей:
Не все родители против Алины
Мама четвероклассника, преподавателем которого является в том числе Алина, Дарья Давыдовская, напротив, выступает в поддержку молодой учительницы. И говорит, что такие педагоги, как Алина, которые способны увлечь своим предметом детей, на вес золота.
„Учитель, как и любой другой человек, имеет право на выражение своего мнения и своих убеждений, особенно вне стен школы. Мне как родителю важно, чтобы учитель умел найти контакт с ребенком, увлечь своим предметом. Для меня это показатель профпригодности учителя, а не то, что написано на его футболке. Соглашусь, что мнение можно было выразить более культурно, но в сегодняшних реалиях, когда многие бранные слова стали почти нарицательными, сделать это очень трудно. Алине желаю не утратить любви к педагогике, ведь молодых учителей и так не хватает“, - прокомментировала RusDelfi Дарья.
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