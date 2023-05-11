ВИДЕО | „Путин... хамло?“ Учительнице нарвской государственной школы пришлось уволиться из-за футболки с антивоенной надписью

На променаде Алину засняли на видео, а позже выложили ролик в Тик-Ток. Ролик быстро стал вирусным и распространился среди учеников Ваналиннаской школы и их родителей. Сами родители делали в социальных сетях перепосты, сопровождая их гневными комментариями „И это учитель!“.

На возмущении в социальных сетях родители не остановились, и гнев свой перенесли на директора школы Татьяну Салу, которой пришлось объяснять, что учительница ходила в футболке вне стен школы и в свободное от работы время. Но родителей и некоторых из детей такой ответ не устроил, они продолжали настаивать на том, что подобное поведение педагогу демонстрировать непозволительно. Непонятно, что на самом деле „зацепило“ родителей, предполагаемое нецензурное слово или сам факт политической позиции Алины. „Предполагаемое“, потому что середина слова скрыта за звездочками, и, если уж быть до конца занудой, прятаться за ними могло все, что угодно, например фраза „Путин хамло“.

Как бы там ни было, директор провела с Алиной (которая, кстати, выпускница этой школы) беседу, где предложила девушке самой объясниться с разгневанными родителями. По словам руководителя школы в комментарии RusDelfi, после этого ей на стол легло заявление от Алины о досочном окончании трудового договора.

„На самом деле у Алины - срочный трудовой договор до лета. И мы уже знали заранее, что она не собирается его продлевать. Но после беседы она решила уйти раньше“, - пояснила Татьяна Салу.

На вопрос корреспондента RusDelfi о том, действительно ли такое поведение учительницы могло бы попасть под дисциплинарное взыскание или даже увольнение, Татьяна Салу сказала, что каждый имеет право на собственные убеждения, но важно понимать, что Нарва - город, где все друг друга знают, и нужно с уважением относиться друг к другу. Возможность увольнения Алины со стороны школьного руководства за надпись на футболке директор исключила, еще раз подчеркнув, что Алина „ушла сама“.