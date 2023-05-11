11.05.2023, 13:50
ФОТО | В центре Милана взорвался фургон с газовыми баллонами. Загорелись несколько автомобилей, эвакуирована школа(1)
ФОТО: | IMAGO/Italy Photo Press
В центре Милана произошел мощный взрыв. Очевидцы рассказали, что взорвался фургон, перевозивший газовые баллоны, пишет „Медуза“.
Школу, находящуюся рядом с место происшествия, эвакуировали. Есть информация об одном пострадавшем, получившем ожоги рук.
Телеканал Sky TG24, сообщает, что взрыв произошел на улице Пьер Ломбардо, а Milano Today пишет, что на пересекающей ее улице Вазари.
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