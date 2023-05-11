ВИДЕО | Коалиция пошла навстречу оппозиции: пакет налоговых изменений разделили на несколько частей

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Премьер-министр Кая Каллас начала с того, что сейчас поведение оппозиции в Рийгикогу вызывает беспокойство. Такого раньше не было, они даже не дают передать законопроекты для рассмотрения. Никогда ранее обструкция не применялась для того, чтобы просто нарушить работу парламента. Каллас отметила, что, например, депутат Александр Чаплыгин прямо говорит у себя в социальных сетях, что оппозиция „троллит“ правительство.

Тем не менее, чтобы лишить оппозицию главного аргумента, правительство решило разделить рассмотрение пакета налоговых изменений на несколько частей.

Каллас отметила, что оппозиция хоть и передала для обсуждения множество законопроектов, которые могут понравиться людям (например, щедрое увеличение пособий), но они обойдутся государству в 3 млрд евро, вдобавок к уже имеющейся дыре в бюджете.

Кристина Каллас сказала в свою очередь, что самой главной темой в ее сфере остается переход на эстоноязычное образование. „Здесь новостей и изменений нет. Все идет по плану, согласно договоренностям“, - отметила она. Большое интервью с Каллас на эту и другие темы можно прочитать ЗДЕСЬ.

Вырклаэв уточнил, что пакет налоговых изменений был разделен на четыре части. „Хотя оппозиция и утверждала, что это (представление налоговых изменений в виде одного законопроекта - прим.ред.) является самой большой проблемой, я уверен, что это не истинная причина. Тем не менее, раз такое желание было, мы это сделали. Надеюсь, это теперь решить проблему в Рийгикогу“, - сказал министр.

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