Михаил Кылварт получил предупреждение из Южной Кореи за притеснение детей

Родители 13 занимающихся спортом мальчиков и девочек направили в августе 2022 года в Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) и Всемирную федерацию тхэквондо жалобу в связи с предполагаемым моральным притеснением детей со стороны Михаила Кылварта и Эстонской федерации тхэквондо. Сам Кылварт с обвинениями был не согласен.

Согласно жалобе, во время состоявшегося в августе турнира Tallinn Open дети подверглись психологическому насилию, поскольку Кылварт запретил им участвовать в соревнованиях, писал Õhtuleht.

„Эстонская федерация тхэквондо и президент Михаил Кылварт нарушили распорядок Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA («Эстонский фонд антидопинга и спортивной этики“) и международные спортивные правила“, — говорится в обращении.

Федерация тхэквондо Эстонии тогда выпустила свое обращение на это обвинение:

В последние годы, благодаря деятельности Федерации тхэквондо Эстонии (ФТЭ), тхэквондо последовательно развивалось. Для спортсменов созданы многочисленные возможности для повышения своего уровня и участия в международных соревнованиях. Эстонские спортсмены регулярно участвуют в титульных соревнованиях и турнирах высокого уровня, проводимых в Эстонии. ФТЭ тесно сотрудничает со всеми организациями, которые развивают и поддерживают тхэквондо на международном уровне (Всемирная федерация тхэквондо, Европейский союз тхэквондо, Фонд содействия тхэквондо, Куккивон). На данный момент в Эстонии одновременно находятся пять тренеров по тхэквондо из Южной Кореи, которые способствуют развитию тхэквондо во всех эстонских тхэквондо-клубах (членах ФТЭ). Один из тренеров также постоянно находится в Эстонии.

Спортсмены спортивного клуба Idablok не были допущены к турниру „Tallinn Open Youth“ из-за неправильной регистрации и неадекватного поведения тренера клуба в прошлом году.