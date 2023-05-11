Филиппинский боксер умер от полученных во время боя травм

Филиппинский боксер Кеннет Эгано скончался от травм, полученных 6 мая во время боя против соотечественника Джейсона Факуларина. Об этом сообщает The Sun.



Поединок состоялся в филиппинском городе Имус и закончился победой 22-летнего Эгано единогласным решением судей. Промоутером боксерского вечера выступала компания экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.



Эгано почувствовал себя плохо еще во время объявления результата поединка. Боксер потерял сознание и был госпитализирован. Судья огласил победу Эгано уже в его отсутствие.



Позднее стало известно, что у боксера произошло кровоизлияние в мозг, в результате чего он впал в кому. Врачам не удалось его спасти.

Пакьяо пообещал помочь семье Эгано и оплатить все медицинские расходы. „Нет ничего более ценного, чем человеческая жизнь. Бокс — действительно опасный вид спорта, и боксеры не заслуживают ничего, кроме уважения, поскольку они рискуют своей жизнью. Вы занимаетесь другими видами спорта, но не боксом“, — отметил Пакьяо.



На счету Эгано было восемь поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал семь побед.

Источник - РБК.



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