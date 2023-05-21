ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Как трудовое законодательство защищает беременную работницу?

„Пожалуйста, объясните, как закон защищает беременную женщину, если работодатель хочет ее уволить по какой-либо причине. В каких случаях это возможно? Какая компенсация тогда положена беременной сотруднице? Правда ли, что при прекращении трудовых отношений с беременной женщиной работодатель должен выплатить работнице компенсацию в размере ее средней заработной платы за 12 месяцев?“, - спрашивает женщина.

Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:

В соответствии с §93(1) Закона о трудовом договоре работодатель не может по причине сокращения отказаться от трудового договора с беременной женщиной или женщиной, имеющей право на материнский отпуск, за исключением случаев прекращения деятельности работодателя или объявления банкротства работодателя, когда деятельность работодателя прекращается, или при прекращении производства по делу о банкротстве, без объявления банкротства, по причине угасания.

Таким образом, работодатель не имеет права сокращать беременную женщину, если деятельность фирмы не прекращается.

Закон не запрещает расторжение трудового договора в период нетрудоспособности работника или его отпуска. Также закон не запрещает расторжение трудового договора с беременной женщиной, если в течение испытательного срока поставленные цели не были достигнуты. В то же время следует иметь в виду, что согласно §93(2) Закона о трудовом договоре, работодатель не может расторгнуть трудовой договор с беременной женщиной или женщиной, имеющей право на материнский отпуск, по причине уменьшения трудоспособности. Поэтому при расторжении трудового договора по инициативе работодателя важно, чтобы работодатель обосновал, почему работник не подходит для выполнения согласованной работы в силу своих знаний, навыков, умений и личных особенностей и т. д. Другим словами, работодатель обязан описать обстоятельства, показывающие, что работник не справился с выполнением своей работы в течение испытательного срока.