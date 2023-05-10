Умер эстонский композитор, художник и певец Хенри Лакс. Ему было 62 года

В среду в своем доме в Пяэскюла скончался Хенри Лакс. О смерти Лакса сообщил его сын, пишет Eesti Päevaleht со ссылкой на ERR.

Хенри сыграл важную роль в событиях восстановления независимости Эстонии. По словам его сына Йоонаса Лакса, его творчество поддерживало и вдохновляло бесчисленное количество людей как здесь, так и за рубежом.

В средней школе Лакс пел в ансамбле Pelikan, позже был участником групп Reval, Zaltus Lumel, Kuues Meel, Henry Laks Band, Seitsmes Meel, Toora и ансамбля In Spe.

Он плодотворно сотрудничал со своим другом, композитором Ало Маттийсеном. Позже он выступал в основном с собственными сольными проектами.

Хенри Лакс опубликовал три сборника стихотворений: Omal viisil (Huma 1998), Ilmaratas (Henry Laks 1991), Märk (Henry Laks 2007). Он также активно занимался живописью, иллюстрировал свои поэтические сборники, а также использовал свои картины и рисунки для оформления всех своих альбомов.

Наиболее известные песни Лакса: Salaja, Tule kui leebe tuul, Kevadele, Hoia mu poole, Ilmaratas (исполнялась на Празднике песни 2019 года), Õpetaja.