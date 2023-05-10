ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (441-й день) | Путин прокомментировал атаку дронов на Кремль. В НАТО увидели усложнение ситуации для армии РФ в Украине

Ситуация для российских вооруженных сил в Украине становится все более сложной, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на заседании начальников Генштабов вооруженных сил стран-участников Североатлантического альянса в Брюсселе. Москва „находится на 15-м месяце войны“, которая, как она считала, „продлится три дня“, указал Бауэр. „Голиаф шатается. И это потому, что Давид, которого поддерживают 50 стран мира, продемонстрировал огромную стойкость и тактическое мастерство“, - приводит слова главы Военного комитета НАТО агентство dpa.

Парламент России рассмотрит вопрос о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Представителем президента Владимира Путина будет замминистра иностранных дел Сергей Рябков, следует из распоряжения главы государства. Договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный в Париже в ноябре 1990 года, устанавливал ограничения на число боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерию, ударных вертолетов и боевых самолетов. РФ приостановила участие в ДОВСЕ в 2007 году, а в 2015-м приостановила участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отказался принять участие в заседании Военного комитета НАТО из-за „напряженной оперативной ситуации“ на фронте - он не смог найти время для того, чтобы подключиться в видеоформате. Об этом сообщает издание „Страна“, ссылаясь на главу комитета Роба Бауэра.

Эксперты Технического института ВВС Польши пришли к выводу, что обломки ракеты, найденные в лесу на севере страны 25 апреля, - от российской Х-55. По первоначальным выкладкам, это одна из ракет, участвовавших в массированном российском обстреле Украины в середине декабря, сбившаяся с траектории и залетевшая на территорию Польши.

Власти Курской, Белгородской и Воронежской областей сообщили в среду, что ночью и рано утром их территории были атакованы беспилотниками. В Белгородской области, по словам губернатора, БПЛА упал на село Ольховатку, несколько зданий повреждены. В Воронежской области была попытка атаки на военный объект, но безуспешно, сообщила областная администрация.

Владимир Путин прокомментировал произошедшую 3 мая атаку дронов на Кремль, следует из репортажа журналиста кремлевского пула Андрея Колесникова о праздновании Дня Победы, опубликованного в „Коммерсанте“. Исходя из текста Колесникова, 8 мая Путин встречался с главными редакторами российских СМИ и рассказал, что „ничего в этом дроне особенного, сделан из проволоки и современных, правда, материалов и что такие самодельные дроны залетали на базу Хмеймим в Сирии, так что знакомы, и что в нем было всего-то, кажется, 400 грамм тротила“. По оценке Колесникова, Путин „не придавал происшедшему того значения, какое ему придавал весь остальной мир“. Кроме того, он говорил об одном дроне, хотя сообщалось об атаке двух дронов на Кремль.

На Камчатке двое российских военнослужащих, отказавшихся от участия в боевых действиях в Украине, приговорены военным судом к двум годам шести месяцам колонии общего режима, сообщает „Сибирь.Реалии“. Александр Степанов и Андрей Михайлов отказались выполнять соответствующий приказ командования в январе 2023 года. Всего, по данным „Медиазоны“, с начала мобилизации в России в сентябре 2022 года по конец апреля 2023 года в российские военные суды поступило более 1 тысячи уголовных дел в отношении военных, которые самовольно оставили место службы, дезертировали или отказались исполнять приказ.

Главнокомандующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Бахмутском направлении украинские силы перешли в контратаку и на некоторых участках смогли вернуть контроль над частью территории.

Таким образом Сырский косвенно подтвердил предыдущие утверждения основателя ЧВК „Вагнер“ о том, что „одно из подразделений Министерства обороны сбежало с одного из наших флангов, бросив позиции“.

„Именно грамотное проведение оборонной операции истощило подготовленные силы ЧВК „Вагнер“ и заставило на определенных направлениях заменить их хуже подготовленными регулярных войск РФ, которые потерпели поражение и отошли“, - написал Сырский в своем телеграм-канале.