ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (441-й день) | Путин прокомментировал атаку дронов на Кремль. В НАТО увидели усложнение ситуации для армии РФ в Украине
Подводим итоги 441-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
В ночь на 10 мая Россия атаковала Днепропетровскую область с помощью беспилотников, заявил глава военной администрации региона Сергей Лысак. Подразделения воздушного командования ВСУ „Восток“ сбили 3 БПЛА Shahed, добавил он.
Власти Курской, Белгородской и Воронежской областей сообщили в среду, что ночью и рано утром их территории были атакованы беспилотниками. В Белгородской области, по словам губернатора, БПЛА упал на село Ольховатку, несколько зданий повреждены. В Воронежской области была попытка атаки на военный объект, но безуспешно, сообщила областная администрация.
Эксперты Технического института ВВС Польши пришли к выводу, что обломки ракеты, найденные в лесу на севере страны 25 апреля, - от российской Х-55. По первоначальным выкладкам, это одна из ракет, участвовавших в массированном российском обстреле Украины в середине декабря, сбившаяся с траектории и залетевшая на территорию Польши.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отказался принять участие в заседании Военного комитета НАТО из-за „напряженной оперативной ситуации“ на фронте - он не смог найти время для того, чтобы подключиться в видеоформате. Об этом сообщает издание „Страна“, ссылаясь на главу комитета Роба Бауэра.
Парламент России рассмотрит вопрос о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Представителем президента Владимира Путина будет замминистра иностранных дел Сергей Рябков, следует из распоряжения главы государства. Договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный в Париже в ноябре 1990 года, устанавливал ограничения на число боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерию, ударных вертолетов и боевых самолетов. РФ приостановила участие в ДОВСЕ в 2007 году, а в 2015-м приостановила участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.
Ситуация для российских вооруженных сил в Украине становится все более сложной, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на заседании начальников Генштабов вооруженных сил стран-участников Североатлантического альянса в Брюсселе. Москва „находится на 15-м месяце войны“, которая, как она считала, „продлится три дня“, указал Бауэр. „Голиаф шатается. И это потому, что Давид, которого поддерживают 50 стран мира, продемонстрировал огромную стойкость и тактическое мастерство“, - приводит слова главы Военного комитета НАТО агентство dpa.
Владимир Путин прокомментировал произошедшую 3 мая атаку дронов на Кремль, следует из репортажа журналиста кремлевского пула Андрея Колесникова о праздновании Дня Победы, опубликованного в „Коммерсанте“. Исходя из текста Колесникова, 8 мая Путин встречался с главными редакторами российских СМИ и рассказал, что „ничего в этом дроне особенного, сделан из проволоки и современных, правда, материалов и что такие самодельные дроны залетали на базу Хмеймим в Сирии, так что знакомы, и что в нем было всего-то, кажется, 400 грамм тротила“. По оценке Колесникова, Путин „не придавал происшедшему того значения, какое ему придавал весь остальной мир“. Кроме того, он говорил об одном дроне, хотя сообщалось об атаке двух дронов на Кремль.
На Камчатке двое российских военнослужащих, отказавшихся от участия в боевых действиях в Украине, приговорены военным судом к двум годам шести месяцам колонии общего режима, сообщает „Сибирь.Реалии“. Александр Степанов и Андрей Михайлов отказались выполнять соответствующий приказ командования в январе 2023 года. Всего, по данным „Медиазоны“, с начала мобилизации в России в сентябре 2022 года по конец апреля 2023 года в российские военные суды поступило более 1 тысячи уголовных дел в отношении военных, которые самовольно оставили место службы, дезертировали или отказались исполнять приказ.
Главнокомандующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Бахмутском направлении украинские силы перешли в контратаку и на некоторых участках смогли вернуть контроль над частью территории.
Таким образом Сырский косвенно подтвердил предыдущие утверждения основателя ЧВК „Вагнер“ о том, что „одно из подразделений Министерства обороны сбежало с одного из наших флангов, бросив позиции“.
„Именно грамотное проведение оборонной операции истощило подготовленные силы ЧВК „Вагнер“ и заставило на определенных направлениях заменить их хуже подготовленными регулярных войск РФ, которые потерпели поражение и отошли“, - написал Сырский в своем телеграм-канале.
По словам Сырского, „на отдельных участках фронта враг не смог удержать натиск украинских защитников и отступил на дистанцию до двух километров“.
В своем сообщении Пригожин говорил, что российские военные „сбежали все и оголили фронт шириной почти два километра и глубиной 500 метров“. „Хорошо, мы его заблокировали кое-как“, – добавлял Пригожин.
Сырский утверждает, что „наши силы надежно держат фронт и не дают врагу продвинуться вперед“.
Во второй половине дня в среду Пригожин сделал еще несколько заявлений о ситуации в Бахмуте.
В ответ на запрос российского издания „Блокнот“ основатель ЧВК „Вагнер“ сообщил в своем телеграм-канале, что „стратегического значения Бахмут не имеет“, и операция по его захвату нужна была „для того, чтобы после неудач и отступления ВС РФ из Харьковской, Херсонской и других областей, наращивать наступательный потенциал, перемалывать живую силу противника и дать возможность российской армии провести мобилизацию“.
Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что утверждения о „снарядном голоде“ россиян под Бахмутом – это фейк.
В среду Череватый сказал, что за прошедшие сутки на Бахмутском направлении произошли 28 боестолкновений и 524 обстрела со стороны российских позиций.
„Поэтому их разговоры о каком-то снарядном голоде - это фейк“, - заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ в эфире украинского телевидения (цитата по агентству „Укринформ“).
По словам Череватого, ситуация на этом направлении сложная, но украинские войска держат ее под контролем.
Череватый также сообщил, что в атаки на этом направлении в основном по-прежнему ходят „вагнеровцы“, однако из-за больших потерь с их стороны российская армия все больше вынуждена задействовать подразделения регулярных войск.
В Стамбуле проходит четырехсторонняя встреча, во время которой представители России, Турции, Украины и ООН обсуждают продление так называемой зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 мая.
Договор, подписанный прошлым летом в Турции, обеспечивает импорт украинского зерна через черноморские порты и Босфор в условиях продолжающейся войны.
В переговорах принимают участие заместители министров обороны России, Турции и Украины, а также заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
Россия неоднократно критиковала работу соглашения и угрожала из него выйти.
Чтобы убедить Москву разрешить перевозки зерна по Черному морю, ООН пообещала помочь ей с экспортом ее собственной сельскохозяйственной продукции, однако Россия жалуется, что этого так и не произошло в требуемых масштабах.
В МИД Польши вызвали российского посла после инцидента над Черным морем, в ходе которого российский истребитель Су-35 настолько близко приблизился к польскому патрульному самолету Let L-410 Turbolet, что тот на время потерял управление. „Решительно осуждаем провокационное и агрессивное поведение российской стороны, спровоцировавшей серьезный международный инцидент“, - заявил представитель МИД Польши Лукаш Ясина.