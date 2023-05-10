10.05.2023, 20:02
У приехавших до войны российских студентов появилась надежда остаться в Эстонии(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
В начале мая Совет ректоров направил в министерства обращение с просьбой разрешить студентам из России и Беларуси, которые начали учебу в Эстонии до начала войны в Украине, продолжить здесь обучение или работать. Похоже, что желание ректоров будет удовлетворено.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДП) сообщил, что в четверг правительство решит, будет ли этим студентам разрешено продолжить обучение в Эстонии. Министр образования Кристина Каллас (Eesti 200) и раньше поддерживала эту идею, и теперь к ней присоединился и Ляэнеметс. „Настроенные прозападно и разделяющие те же демократические ценности, что и мы, люди весьма полезны для эстонского общества“, - сказал Ляэнеметс.