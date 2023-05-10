Новости Эстонии
10.05.2023, 20:02

У приехавших до войны российских студентов появилась надежда остаться в Эстонии

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Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В начале мая Совет ректоров направил в министерства обращение с просьбой разрешить студентам из России и Беларуси, которые начали учебу в Эстонии до начала войны в Украине, продолжить здесь обучение или работать. Похоже, что желание ректоров будет удовлетворено.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДП) сообщил, что в четверг правительство решит, будет ли этим студентам разрешено продолжить обучение в Эстонии. Министр образования Кристина Каллас (Eesti 200) и раньше поддерживала эту идею, и теперь к ней присоединился и Ляэнеметс. „Настроенные прозападно и разделяющие те же демократические ценности, что и мы, люди весьма полезны для эстонского общества“, - сказал Ляэнеметс.

Согласно предложению, российские и белорусские студенты со знанием эстонского языка не ниже уровня B2, прибывшие в Эстонию до нападения России на Украину, могут продолжать обучение в Эстонии. Новые студенты из этих двух стран приниматься не будут. Учитывая, что некоторые из российских и белорусских студентов обучаются по эстонской программе, они, скорее всего, владеют государственным языком на уровне С1.

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