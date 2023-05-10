У приехавших до войны российских студентов появилась надежда остаться в Эстонии

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДП) сообщил, что в четверг правительство решит, будет ли этим студентам разрешено продолжить обучение в Эстонии. Министр образования Кристина Каллас (Eesti 200) и раньше поддерживала эту идею, и теперь к ней присоединился и Ляэнеметс. „Настроенные прозападно и разделяющие те же демократические ценности, что и мы, люди весьма полезны для эстонского общества“, - сказал Ляэнеметс.