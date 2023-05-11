Руководитель сети магазинов: происходит сущий грабеж. Торговые наценки бешеные

Тармо Лауринг приводит слова производителей, которые тоже говорят — если до недавнего времени магазинная наценка на их товар была 30%-35%, то теперь уже 45%-50%. „Мы видим закупочные цены и сравниваем с ценами в других магазинах. Эта цифра в самом деле отвечает истине“, — говорит Лауринг.

„Средняя наценка означает общую маржу магазина. И если, к примеру, в случае скидок наценка на товар может быть всего 5%-10%, то на часть товаров ставят по-зверски все 100%. Обычно на продуктовые товары первой необходимости наценка поменьше, а на промышленные и другие товары — побольше. Если руководитель Союза пищевой промышленности говорит о 40-процентной и большей наценке, то это подтверждает — магазины стали с размахом наживаться на товарах. Это на самом деле немного абсурдно, потому что магазин же сам ничего не производит и не выращивает, лишь только посредничает и зарабатывает прибыль, которую оплачивает потребитель“, — говорит Лауринг.