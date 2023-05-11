11.05.2023, 10:15
Руководитель сети магазинов: происходит сущий грабеж. Торговые наценки бешеные(34)
ФОТО: ERAKOGU
По словам Тармо Лауринга, руководителя сети магазинов низких цен A1000 Market, производители и рыночные аналитики подтверждают слова руководителя Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп, что средняя торговая наценка в продуктовых магазинах выросла уже до 40% и даже выше.
Тармо Лауринг приводит слова производителей, которые тоже говорят — если до недавнего времени магазинная наценка на их товар была 30%-35%, то теперь уже 45%-50%. „Мы видим закупочные цены и сравниваем с ценами в других магазинах. Эта цифра в самом деле отвечает истине“, — говорит Лауринг.