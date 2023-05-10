СЕЙЧАС | В полуфинале Лиги чемпионов одно из самых жарких дерби Европы
Сегодня „Интер“ и „Милан“ встретятся в полуфинале Лиги чемпионов.
Два миланских клуба выиграли десять титулов Лиги чемпионов на двоих, из которых „Милан“ выиграл семь. За последние 15 сезонов до финала доходил только один из двух. „Интер“ завоевал кубок ЛЧ в 2010 году. Однако в этом году без миланского клуба в финале Лиги чемпионов не обойтись. При этом две команды должны предложить мощную борьбу в полуфинале, ведь миланское дерби — это всегда ожесточенная борьба как для болельщиков, так и для игроков.
Это третий раз, когда миланские клубы, разделяющие стадион Сан-Сиро, встречаются в Лиге чемпионов, „Милан“ проиграл как в полуфинале 2003 года, так и в четвертьфинале 2005 года. Во внутреннем чемпионате ни одна из команд в этом году не блещет, поскольку „Интер“ отстает от обладателей титула Серии А „Наполи“ на 20 очков, а „Милан“ на 22 очка, что дает им четвертое и пятое места соответственно. А вот в ЛЧ обе команды показали хороший результат. На пути к полуфиналу „Милан“ сначала обыграл „Тоттенхэм“ 1:0 по сумме двух встреч, а затем „Наполи“ 2:1 в четвертьфинале.
Главный тренер „Милана“ Стефано Пиоли перед матчем подчеркнул, что их успех может быть основан только на отличной командной работе. „Чтобы получить выдающийся результат, требуется экстраординарная работа, и мы постараемся. Я надеюсь, что мне удалось вдохнуть в игроков необходимый энтузиазм“, — объяснил Пиоли, которого больше всего беспокоит здоровье одного из лидеров команды, Рафаэля Леао. Участие португальского футболиста находится под вопросом.
В этом году миланские клубы играли между собой трижды. В начале сезона „Интер“ проиграл матч чемпионата 2:3, но в феврале взял реванш победой 1:0. Также команды встречались в январе в финале Суперкубка Италии, где „Интер“ выиграл со счетом 3:0, но путь „Интера“ в полуфинал Лиги чемпионов был относительно легким, ведь в двух предыдущих турах они обыграли „Порту“ (1:0) и „Бенфику“ (5:3).
По словам главного тренера „Интера“ Симоне Индзаги, настроение в команде хорошее. „К первому матчу подходим с хорошим настроем. Играть надо будет головой и сердцем. В нашем духе я не сомневаюсь, но мы должны будем также использовать голову, потому что обязательно будут сложные моменты. Гонка будет длиться 180 минут, и нельзя об этом забывать“, — заявил тренер.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.