„Интер“, мощно начавший встречу, обыграл „Милан“ в полуфинале Лиги чемпионов

„Интер“ начал матч очень активно и мощно, забив два мяча в течение трех минут. На восьмой минуте нападающий Эдин Джеко, вывел „Интер“ вперед, замкнув подачу с углового. Через три минуты полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, пробивший из-за пределов штрафной, удвоил преимущество гостей.

На 31-й минуте судья назначил пенальти в пользу „Интера“, но после просмотра видеоповтора это решение было отменено. В этой ситуации Симону Кьеру сначала дали желтую карточку, но потом ее отменили.

Также по ходу матча Чалханоглу попал в штангу ворот „Милана“, а во втором тайме в штангу попал игрок „Милана“ Сандро Тонали.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов состоится 16 мая на том же стадионе „Сан-Сиро“.

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