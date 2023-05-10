ВИДЕО | Лехтме: Расследование деятельности НКО „Слава Украине“ никак не повлияет на мою работу в партии или Рийгикогу

Прокуратура сообщила во вторник, что возбудила уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за присвоение, чтобы выяснить правильно ли расходовались деньги, собранные эстонскими пожертвователями для НКО „Слава Украине“.

Вчера же совет НКО отозвал руководившую организацией с начала войны Йоханну-Марию Лехтме из правления.

„Я полностью понимаю, что мы были под таким давлением, и собранию уполномоченных показалось, что это смягчит ситуацию“, - сказала сегодня Лехтме порталу Delfi.

Почему она сама не вышла из руководства, когда выяснилось, что случай расследует и прокуратура Украины?

„Это было решение совета. Я и раньше же в интервью говорила, что действую в интересах „Слава Украине“, - сказала на это Лехтме.

Лехтме также утверждает, что вся пожертвованная НКО помощь дошла до Украины. „Вся эта помощь, все деньги, которые люди пожертвовали, всё дошло до места назначения“, - сказала она.

Лехтме баллотировалась на мартовских выборах в Рийгикогу в рядах партии Eesti 200 и показала лучший в партии результат. Депутат не думает, что из-за уголовного расследования ей нужно оставлять работу в парламенте.

„Нет, это (подозрения и возбужденное дело — ред.) никак не повлияли на мою работу в партии или на мою работу в Рийгикогу. С утра я сижу за компьютером, напряженно работаю, вот уже начинается наше очередное заседание Рийгикогу, которое будет, очевидно, очень длинным“, - сказала Лехтме.

Напомним, что скандал с HKO „Cлава Украине“ вспыхнул после того, как в середине апреля газета Eesti Päevaleht опубликовала статью, в которой высказывались подозрения, что часть пожертвованных эстоноземельцами денег могла быть использована нецелевым образом.

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