Баскетбол
10.05.2023, 18:29

СЕЙЧАС НА DELFI TV | ЧЭ по баскетболу: в полуфинальной серии действующий чемпион „Садам“ прижат к стене

 
Gert Kullamäe õpetamas hoolealuseid.
Gert Kullamäe õpetamas hoolealuseid.
ФОТО: Eiliki pukk

В полуфинале чемпионата Эстонии по баскетболу Paf „Садам“ из Пярну принимает команду Тартуского университета, которая находится в шаге от финала. Прямая трансляция матча начнется в 19:00.

Несмотря на то, что клуб из Пярну в этом году даже не дошел до плей-офф в эстонско-латвийской лиге, а команда из Тарту завоевала бронзовые медали, в полуфинальной серии чемпионата Эстонии две команды предложили мощную борьбу. В первом матче действующий чемпион Эстонии Пярну проиграл на выезде 78:65, а Тарту выиграл второй матч 95:81. Однако в понедельник в Тарту хозяева выиграли 72:71.

По словам помощника главного тренера команды Тартуского университета Олари Нарица, в четвертой игре не будет ничего легкого. „Сейчас перед игрой был очень короткий отдых, и многое зависит от того, кто быстрее восстановится. Благодаря победе на последних секундах у нас может быть небольшое психологическое преимущество, но Пярну показал в предыдущей серии против Рапла, что будет бороться до конца и ничего легкого в Пярну ждать не приходится“, - пояснил он.

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