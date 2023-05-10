10.05.2023, 18:29
СЕЙЧАС НА DELFI TV | ЧЭ по баскетболу: в полуфинальной серии действующий чемпион „Садам“ прижат к стене
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В полуфинале чемпионата Эстонии по баскетболу Paf „Садам“ из Пярну принимает команду Тартуского университета, которая находится в шаге от финала. Прямая трансляция матча начнется в 19:00.
Несмотря на то, что клуб из Пярну в этом году даже не дошел до плей-офф в эстонско-латвийской лиге, а команда из Тарту завоевала бронзовые медали, в полуфинальной серии чемпионата Эстонии две команды предложили мощную борьбу. В первом матче действующий чемпион Эстонии Пярну проиграл на выезде 78:65, а Тарту выиграл второй матч 95:81. Однако в понедельник в Тарту хозяева выиграли 72:71.