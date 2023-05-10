Департамент здоровья: на Сааремаа вода из-под крана по-прежнему не годится для питья

Инфекционная лаборатория Департамента здоровья подтвердила, что в анализах пациентов обнаружена бактерия Escherichia coli. Поэтому, по словам начальника лаборатории Янне Пуллат, можно утверждать, что причиной инфекции является именно бактерия Escherichia coli. „По предварительным данным, это серотип o26“, - пояснила она и добавила, что лаборатория продолжит работу до окончательного подтверждения анализов.

Предприятие Kuressaare Veevärk, снабжающее город Курессааре водой, занимается очисткой водопроводной трассы и хлорированием воды. Последние анализы показывают, что концентрация бактерий снизилась, но вода из-под крана еще не подходит для питья.

Показатель по бактерии Escherichia coli в питьевой воде должен быть на нуле, поэтому предприятие продолжит работу по улучшению качества воды.

В Курессаареской больнице за сутки ситуация не улучшилась. По-прежнему сохраняется опасность распространения инфекции при контактах в семейном кругу.

„Очень важно соблюдать правила гигиенты: мыть руки после посещения туалета и перед приготовлением еды, посуду и столовые приборы больного нужно держать отдельно, нужно быть внимательным при уходе за больным — например, при замене белья“, - сказала начальник отдела эпидемиологии инфекционных болезней Департамента здоровья Кярт Сыбер. Больному нельзя ходить на работу, особенно, если она связана с продуктами питания.

Ответы на наиболее часто возникающие вопросы можно найти здесь (на эст. яз.)

С вопросами можно обратиться по государственному инфотелефону 1247, там позвонившего могут направить на инфолинию семейного врача.

Как уже сообщалось, в Курессааре с вечера субботы наблюдается массовая волна кишечных расстройств, выражающихся в диарее, рвоте и боли в животе, из-за чего некоторые люди обратились в больницу.

Департамент здоровья считает, что причиной кишечной инфекции стала произошедшая в четверг авария на водопроводе, в результате которой питьевая вода соприкоснулась со сточными водами.



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