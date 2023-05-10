ЧП и криминал
10.05.2023, 16:15

ВИДЕО | „Человек с георгиевской ленточкой сначала свистнул мне, а потом столкнул с лестницы“. Главный инцидент в Нарве 9 мая

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Даниил Куракин с флагом Украины, Нарва, 9 мая 2023 года
Даниил Куракин с флагом Украины, Нарва, 9 мая 2023 года
ФОТО: Личный архив автора

Вчера, 9 мая, гражданский активист Даниил Куракин (член НКО „Открытая республика“) в Нарве подвергся нападению неизвестного мужчины, когда развернул флаг Украины в сторону Ивангорода.

9 мая жители Нарвы в течение дня собирались на променаде, а также у пограничного моста. Кто-то чтобы послушать концерт в Ивангороде, где в пропагандистских целях сцену развернули прямо к Нарве, а заодно поставили на берегу большой экран, кто-то для того, чтобы выразить свой гражданский протест с помощью украинских флагов и антивоенной символики. Одним из тех, кто пришел на берег с украинским флагом, стал Даниил Куракин.

„Я вышел, чтобы выразить несогласие с тем, что происходило на другой стороне реки, в Ивангороде. Я хотел продемонстрировать, что Эстонии это показывать не нужно, что народ по эту сторону берега поддерживает Украину и выступает против рашизма. К сожалению, еще не весь, но Нарва обязательно станет про эстонским городом“ - объясняет свой мотив Даниил.

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