ВИДЕО | „Человек с георгиевской ленточкой сначала свистнул мне, а потом столкнул с лестницы“. Главный инцидент в Нарве 9 мая

9 мая жители Нарвы в течение дня собирались на променаде, а также у пограничного моста. Кто-то чтобы послушать концерт в Ивангороде, где в пропагандистских целях сцену развернули прямо к Нарве, а заодно поставили на берегу большой экран, кто-то для того, чтобы выразить свой гражданский протест с помощью украинских флагов и антивоенной символики. Одним из тех, кто пришел на берег с украинским флагом, стал Даниил Куракин.