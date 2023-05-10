Рекорд последних семи лет: начало года выдалось крайне трагическим по числу смертей при пожарах

За первые четыре месяца этого года при пожарах погибли 17 человек, в последний раз период с января по апрель был столь же трагическим семь лет назад. Если отдельно рассматривать период март-апрель, то в последний раз за эти два месяца столько людей гибло при пожарах 11 лет назад.

В прошлом году при пожарах в зданиях погибло 48 человек, в этом году статистика хуже. Согласно стратегии Спасательного департамента, цель Эстонии – достичь уровня Северных стран, то есть статистически примерно 12 трагических пожаров в год. В этом году это число, увы, было достигнуто уже в марте.

Каждая потерянная жизнь – большая трагедия, и говорить о полной удовлетворенности можно быть только тогда, когда в пожарах не будет погибать ни одного человека. Однако, результаты исследования, проведенного прошлой осенью фирмой Kantar Emor по заказу Спасательного департамента, показали, что у целых 13 процентов людей дома нет дымового датчика, хотя его наличие является обязательным. Стоит напомнить, что дымовой датчик – это не просто обязательный прибор, за отсутствие которого просто грозит штраф. Речь идет о спасении жизни.

„С точки зрения закона нет разницы, какой датчик дыма или угарного газа у вас дома, но для своего же спокойствия разумнее установить умный датчик, который помогает предотвращать несчастные случаи, даже когда вас нет дома или вы крепко спите и попросту не слышите сигнала датчика“, – посоветовал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Жизнь показывает, что трагические события по-прежнему происходят слишком часто. Конечно же, обычно несчастье приходит в самое неподходящее время при стечении различных обстоятельств. Замечать эти обстоятельства как раз-таки и умеют датчики, которые в будущем могут спасти вашу жизнь и ваш дом.

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