Теннис
10.05.2023, 13:38

Теннисный турнир в Риме: Анетт Контавейт уверенно обыграла Алисию Паркс из США

 
Анетт Контавейт
Анетт Контавейт
ФОТО: Rob Prange/Dppi | ZUMAPRESS.com

На теннисном турнире в Риме вторая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA, 82) в двух сетах одержала победу над американкой Алисией Паркс (WTA, 49) - 6:1, 6:1. Об этом сообщает „ERR“.

Для победы Анетт Контавейт понадобилось чуть больше часа.

Во втором круге Контавейт встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой (WTA, 16).

Первая ракетка Эстонии Кайа Канепи в первом круге турнира в Риме проиграла Маркете Вондрушовой из Чехии - 0:6, 6:4, 2:6.

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