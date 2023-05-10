10.05.2023, 13:38
Теннисный турнир в Риме: Анетт Контавейт уверенно обыграла Алисию Паркс из США
ФОТО: | ZUMAPRESS.com
На теннисном турнире в Риме вторая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA, 82) в двух сетах одержала победу над американкой Алисией Паркс (WTA, 49) - 6:1, 6:1. Об этом сообщает „ERR“.
Для победы Анетт Контавейт понадобилось чуть больше часа.
Во втором круге Контавейт встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой (WTA, 16).
Первая ракетка Эстонии Кайа Канепи в первом круге турнира в Риме проиграла Маркете Вондрушовой из Чехии - 0:6, 6:4, 2:6.
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