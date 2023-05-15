Новости Эстонии
15.05.2023, 08:45

Культура, дешевые стройматериалы и алкоголь: в чем Латвия опережает Эстонию

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Лайне Федотова
ФОТО: Delfi.lv

По выходным в валмиерском Depo слышна эстонская речь. Эстонцы приезжают из Валга, чтобы купить строительные товары. Там есть K-Rauta, но цены выше, говорит Сандра (на фото слева). Другие встреченные Delfi эстонцы, живущие у границы, говорят, что не знают, что в Латвии лучше. Но что дешевле — знают. Алкоголь. „Бальзам, виски, бренди, пиво, вино“, — конкретизирует один из опрошенных. Но в целом, когда они слышат вопрос „В чем Латвия лучше Эстонии?“, на их лицах появляется замешательство. Латвийцы, живущие в Эстонии, отвечают на него увереннее.

Шутка о шести пальцах на ногах

На границе Латвии и Эстонии находятся так называемые города-близнецы Валка и Валга. Их разделяют только дорожные знаки, поскольку других очевидных сигналов о том, где начинается Эстония и Латвия, нет. В будний день утром вокруг вас слышна смесь языков — латышского, эстонского, русского.

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