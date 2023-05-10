Банк Эстонии: у людей скоро могут возникнуть проблемы с выплатой кредитов

Предприятия до сих пор хорошо справлялись с более высокими процентными платежами благодаря хорошим прибылям в прошлые годы, а люди — благодаря низкому уровню безработицы.

В отличие от предыдущих экономических спадов на сей раз существует опасность, что восстановление экономического роста затянется. Дальнейший рос зависит от конкурентоспособности эстонской экономики, которая может быть ослаблена, так как из-за влияния энергетического кризиса и войны доступность компонентов производства ухудшилась, а их цены выросли.

По мнению центробанка Эстонии, банки страны в случае необходимости смогут справится и с более крупными убытками от плохих кредитов, если уровень последних вырастет. У банков существуют хороший буфер капитала, их деятельности способствует и хорошая прибыльность. По оценке Банка Эстонии, требования по капитализации к банкам достаточные, и сейчас нет необходимости предпринимать дополнительные шаги для обеспечения стабильности финансового сектора Эстонии.

Кредитная нагрузка будет намного выше

Уменьшение экономической активности увеличивает для банков риски, связанные с сектором недвижимости.

Выданные девелоперам банковские кредиты и жилищные кредиты в последние годы значительно выросли, и их доля в кредитном портфеле банков превысила 60%.

Рост интрессов влияет на финансовое положение девелоперовских компаний больше, чем в других сферах, так как в этом секторе у кредитных денег более высокая роль в финансировании деятельности.

Ухудшение экономических условий делает часть заёмщиков более уязвимыми еще и потому, что всё большое число новых жилищных кредитов взято в ситуации, когда у людей сформировалась более высокая кредитная нагрузка по сравнению с доходами.

Банк Эстонии считает, что при планировании налоговых изменений стоит учитывать то, как это может повлиять на функционирование финансового сектора и финансирование экономики.