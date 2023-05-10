Правда ли, что 8 мая 2023 года над Рейхстагом в Берлине снова водрузили красное Знамя Победы?
Накануне 9 мая множество российских СМИ и Telegram-каналов удивили своих читателей новостью: якобы над зданием Рейхстага в столице Германии вновь установили советское Знамя Победы. В сети также появилось несколько фото и видео, которые мы проверили на подлинность.
8 мая 1945 года в 23:01 по среднеевропейскому времени (9 мая в 01:01 по московскому времени) вступила в силу капитуляция нацистской Германии. Спустя 78 лет, утром 8 мая 2023 года, в Сети появились сообщения о том, что над зданием Рейхстага в центре немецкой столицы вновь развевается Знамя Победы. Как пишут в многочисленных русскоязычных Telegram-каналах, новости об этом появились в немецких соцсетях. Доказательствами послужили четыре снимка и три ролика, на которых действительно можно увидеть советское знамя, будто бы закреплённое на крыше Рейхстага. Причём на фоне видеозаписей слышна немецкая речь с акцентом. Например, на одном из них закадровый голос говорит: „О, ты это видел? Это же Знамя Победы. Да, точно, в центре Берлина“. В газете „Московский комсомолец“ написали, что фотографиями и видео также делятся многочисленные туристы. В некоторых публикациях говорится, что, согласно свидетелям, знамя установили неизвестные активисты, а где-то утверждается, что его вывесили сами власти Германии.
В целом в Рунете новость получила феноменальное освещение. Так, по данным сервиса TGStat только в Telegram общий охват постов о вновь появившемся на Рейхстаге Знамени Победы составил более десяти миллионов просмотров. О новости написали каналы „Мэрский Собянин» (749 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Прямой эфир» (672 000), Colonelcassad (396 000), „Соловьёв» (337 000), „Путин в Telegram» (272 000), „Пул N3» (227 000), „КБ» (227 000), „Поздняков 3.0» (220 000), „Рифмы и панчи» (193 000), „Дядя Слава» (166 000), „Первый народный» (159 000), Voblya (157 000), „Пуля» (153 000), „Zлой пруф️» (137 000), „Шейх Тамир» (134 000), „Осташко! Важное» (127 000) и „Иван Утенков» (112 000). Среди СМИ публикациями отметились „Рен–ТВ», „НТВ», „Украина.ру», „РИА ФАН», „Россия 1», Ura.ru, „Лента.ру», PostNews, „Москва 24», „Царьград», „Аргументы и факты», а также News.ru (там опубликовали интервью с политологом, по словам которого знамя могли установить туристы из России). Кроме того, широко новость разлетелась во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут).
„Проверено“ внимательно изучило разошедшиеся фотографии и видеозаписи, а также пути их распространения и пришло к выводу, что 8 мая 2023 года Знамени Победы над зданием рейхстага не было, на что указывает несколько факторов.
В российских СМИ и соцсетях утверждается, что снимки и записи сделали туристы и жители Берлина, опубликовавшие их в своих соцсетях. Однако мы проверили сотни постов за этот месяц в Instagram с различными вариациями хеш- и геотегов, относящихся к Рейхстагу, и не нашли никаких оригинальных иностранных публикаций о водружении советского знамени. Более того, на других платформах и сайтах нам также не удалось обнаружить никаких свидетельств очевидцев или новостных заметок немецких СМИ об этом резонансном событии. Конечно, некоторое количество публикаций на английском, немецком и других языках всё же имеется, но все, что мы нашли, появились в Сети позже русскоязычных, при этом часто это либо публикации от аккаунтов, аффилированных с Россией, либо со ссылкой на российские ресурсы, либо перепечатки росСМИ. Наиболее ранняя русскоязычная публикация из тех, что нам удалось отследить, появилась в Telegram-канале „Россия сейчас“ (332 000 просмотров) в 10:26 по московскому времени, однако в ней размещены не все вирусные фото и видео. „Проверено“ неоднократно ловило этот канал на распространении дезинформации и фейков.
Также „Проверено“ обратило внимание, что на некоторых снимках на заднем плане видны лужи, пасмурная погода и ведущиеся строительные работы с применением экскаватора. Ничего похожего на фото за май нам найти не удалось, зато похожая обстановка и погодные условия наблюдались примерно в середине апреля.
Однако наиболее странная деталь кроется в самом знамени, а точнее в расположении серпа и молота. Знамя Победы — российская государственная реликвия, которая представляет собой штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый над зданием Рейхстага 1 мая 1945 года. На нём молот головкой направлен в сторону флагштока. На одних вирусных видео и фото можно увидеть стандартное направление молота, однако на некоторых материалах головкой молот направлен в сторону от флагштока. Получается, что над зданием Рейхстага должно было развеваться как минимум два разных знамени — с правильным расположением серпа и молота и с неправильным, однако нет ни одного сообщения о втором советском флаге.
Позднее 8 мая наши выводы подтвердило сразу несколько ресурсов. Во-первых, днём интернет-издание „Полигон.медиа“ сообщило, что связалось с представителями Бундестага, которые назвали водружение знамени 8 мая 2023 года фейком. „Такого никогда не было в немецком Бундестаге“, — говорится в ответе пресс-службы.
Позже опровержение вирусных публикаций о поднятом над Рейхстагом Знамени Победы появилось на сайте российского государственного информационного агентства „РИА Новости“. Там также опубликовали ответ представителя пресс-службы немецкого парламента: „Нет, это не соответствует действительности. У нас на Рейхстаге установлено три немецких флага и один флаг ЕС“. Таким же ответом поделилась газета „Московский комсомолец“, но при этом добавила: „Как оказалось, эти [вирусные] кадры не имели отношения к сегодняшнему дню“. (Отметим, что некоторые другие СМИ также выпустили опровержения). Отсутствие Знамени Победы и наличие флагов ФРГ и ЕС подтвердил корреспондент „РИА Новости“, который также отметил, что в распространяемых в Сети материалах есть несколько несостыковок. Например, показанные на фото и видео погодные условия не соответствуют тем, что 8 мая наблюдались в Берлине. Также на месте побывали корреспонденты телеканала OstWest и не увидели над Рейхстагом советского знамени.
Наконец, вчера вечером своё расследование представили немецкие фактчекеры из проекта dpa. Они рассказали, что администрации Бундестага не известно ни об одном инциденте с таким флагом. „Там, как обычно, только на четырёх башнях развеваются немецкий и европейский флаги“, — пояснил пресс-секретарь в ответ на запрос dpa. Кроме того, наши немецкие коллеги утверждают, что погода и растительность, запечатлённые на распространившихся материалах, не соответствуют текущим условиям. Например, там показано серое и покрытое облаками небо, хотя 8 мая в центре Берлина была ясная и солнечная погода с голубым небом, а на деревьях было больше листвы. Редакция dpa заметила ещё одну странную деталь: на одном из видео, которое якобы снято утром, солнце светит на западный фасад здания Рейхстага, хотя это возможно лишь во второй половине дня.
Таким образом, немецкие власти и побывавшие на месте журналисты отрицают, что 8 мая 2023 года кто-либо водружал на здание Рейхстага Знамя Победы. Об этом событии ничего не писали никакие мировые и немецкие СМИ, а доказательствами служат несколько фото и видео, которые впервые были замечены в Рунете. Причём на некоторых из них показано неверное знамя, а погода не соответствует той, что была 8 мая в центре Берлина. Все эти аргументы позволяют с уверенностью утверждать, что флаг добавили на снимки и ролики цифровым способом.
Итог: Фейк