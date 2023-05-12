Электросамокаты, готовая еда и социальные сети. В Эстонии у каждого четвертого первоклассника – избыточный вес, у каждого десятого – ожирение

В своем „Ежегодном отчете о здоровье населения 2023“ Институт развития здоровья обозначил главные проблемы жителей Эстонии, которые возникают из-за неправильного образа жизни. В числе прочих была рассмотрена проблема людей с избыточным весом. Среди детей младшего школьного возраста это особенно остро. При этом родители часто даже не осознают, что их ребенок страдает от лишних килограммов. RusDelfi поговорил с научным сотрудником Института развития здоровья, экспертом в области питания Эха Нурк.