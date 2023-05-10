ПОДКАСТ | „Я - артист“. Самые известные драг-квины Эстонии рассказали о своей профессии, смелости и принятии себя

Vilita: В этом плане, здорово, что у дрэг-движения нет рамок. Ты можешь просто надеть парик, выйти на сцену - и все, ты уже дрэг-квин. Есть и альтернативный дрэг, когда делают яркий перформанс для аудитории. Например, могут кинуть торт со сцены. И это тоже про проживание каких-то новых эмоций.

Nordika: По разному. Кто-то хочет донести какие-то социальные проблемы, иногда мы делаем, чтобы что-то высказать. Есть те, кто выступают just for fun. Просто чтобы людям было весело и интересно.

Vilita: В целом, в эстонской культуре есть же Кадрипяев (Катеринин день, 25 ноября - прим.ред.), где мальчиков переодевают в женское, а девочек в мужские образы. И родители наряжают детей и все нормально. Это тоже в некотором роде женский образ, и он в культуре есть.

Nordika: Я с детства мечтал быть клоуном. Что в принципе и получилось (смеется). Я брал у мамы помаду и рисовал клоунский рот. В принципе, у каждого появляется желание попробовать помаду, как мама, ведь интересно же.

Vilita: С детства. С 98-года я хотел стать, как Бритни Спирс. Я знал, что либо она будет моей женой, либо я буду ей. Это было как подражание певице.

Вы говорите об образах, а как вы к ним пришли? Зачем вообще быть дрэг-квин?

Nordika : Мы артисты. Это форма искусства, когда человек перевоплощается в образ обычно другого пола. Но это не всегда обязательно. В целом, существует множество вариантов в дрэг-культуре: более женственные, например, Plastique Tiara, более мужественные, гротескно монструозные. Мы перерабатываем какие-то существующие образы или субкультуры под себя. По сути, если сравнивать наши образы — мы ничем не отличаемся от звезд эстрады. Например, Vilita сегодня похож на Ирину Аллегрову. Она вдохновлялась культурой Club Kids (Субкультура Нью-Йорка 80-90-хх годов прошлого века - прим.ред.). Мой образ вдохновлен скорее диско-культурой. Я вырос с диско-культурой, Boney M. была моей первой VHS-кассетой. Затем уже была Кайли Миноуг и Бритни Спирс.

Если представить, что к вам подошел ребенок спросил „Девочки, вы кто?“, как вы объяснили бы?

Ваш костюм - это альтер-эго или продолжение вас? Как он влияет на ваше поведение?

Vilita: С одной стороны, образ - это маска. Это помогает выступать, потому что ты знаешь, что это не ты, кто выступает. Но чаще всего он не заменяет полностью тебя: часть тебя, которую, ты не можешь показать на публике перемешивается с придуманным образом. Так получается готовый образ дрэг-квин.

Nordika: Ты не превращаешься в кого-то другого. Ты превращаешься в себя, но более уверенного.

Где взять смелость надеть костюм дрэга?

Vilita: У меня не было такого человека, к которому можно было обратиться. Поэтому я смотрел за Бритни Спирс. Когда она вышла на сцену с открытым пупком - была такая драма. А я думал „Блин, как круто. Она делает то, чего еще никто не делал.“ Она меня этим заряжала. И я хочу, чтобы мы были в Эстонии этими людьми, на которых смотрят и думают „Они могут выйти на сцену в парике и полном образе. А я что не могу работу поменять?“

Nordika: В этом плане дрэг меня научил безразличию к чужому мнению. Всегда будут люди, которые тебя не любят. Но откровенного негатива мы не встречали ни разу. Чаще подходят, спрашивают об образе, что это такое. Единственное, где мы сталкивались с негативом - это социальные сети. Но чаще нас веселят комментарии, чем как-то расстраивают.

Помогает ли дрэг-квин по-другому взглянуть на мужчин?

Nordika: Да, у нас есть стереотипы. мужчины не могут быть яркими, радоваться, плакать. С детства слышим „чего ты хихикаешь, как девчонка?“ и тому подобные вещи.

Vilita: Дрэг в этом плане помогает психологически. Иногда бывают ситуации, что мы после тяжелой недели собираемся у меня или у Нордики и думаем, как же классно, что сегодня у нас выступление. Мы таким образом сможем сбросить этот негатив.

Насколько движение распространено в Эстонии?

Nordika: Пока еще не сильно.

Vilita: Думаю, всему свое время. Наше общество еще к этому не пришло, Но я думаю, потихоньку придет. Потому что за рубежом это уже достаточно давно идет. А у нас только начинается.

О подкасте

No Xaxa - это несерьёзно-серьезный, молодёжный подкаст, в котором ведущие Виктория Муске и Виктория Скрынник пытаются разобраться в тонкостях жизни. Каждый выпуск девушки поднимают какую-то социальную проблему или ситуацию, спорят о разнице поколений и событиях в обществе, и вместе с приглашенным гостем выясняют, как быть и что делать, когда жизнь бросает тебе новый вызов.

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