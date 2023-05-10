ФОТО | На ЧМ по дзюдо россиян удалили с трибун за георгиевские ленточки
Организаторы чемпионата мира по дзюдо в Дохе попросили покинуть арену российских болельщиков, которые пришли на соревнования с георгиевскими лентами. Об этом порталу Inside the Games сообщил представитель Международной федерации дзюдо (IJF).
„Организаторы попросили убрать ленты, однако они отказались это сделать. Поэтому их попросили покинуть арену, они не смогут больше посещать соревнования“, — рассказал представитель IJF.
Речь идет о трех болельщиках, сообщает РБК.
Олимпийский чемпион, депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк опубликовал в соцсетях ироничное сообщение. „Спорт и политику смешивать нельзя, — подтвердит вам эта группа россиян с георгиевскими лентами, которые счастливо уживаются с „нейтральными“ спортсменами на чемпионате мира по дзюдо в Катаре“, — написал он.
Чемпионат мира проходит в Дохе с 7 по 14 мая. Он является этапом отбора на Олимпиаду 2024 года в Париже.
Федерация дзюдо Украины бойкотирует турнир из-за допуска туда российских и белорусских спортсменов.
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