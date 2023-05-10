ФОТО | На ЧМ по дзюдо россиян удалили с трибун за георгиевские ленточки

„Организаторы попросили убрать ленты, однако они отказались это сделать. Поэтому их попросили покинуть арену, они не смогут больше посещать соревнования“, — рассказал представитель IJF.



Речь идет о трех болельщиках, сообщает РБК.

Олимпийский чемпион, депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк опубликовал в соцсетях ироничное сообщение. „Спорт и политику смешивать нельзя, — подтвердит вам эта группа россиян с георгиевскими лентами, которые счастливо уживаются с „нейтральными“ спортсменами на чемпионате мира по дзюдо в Катаре“, — написал он.

Чемпионат мира проходит в Дохе с 7 по 14 мая. Он является этапом отбора на Олимпиаду 2024 года в Париже.



Федерация дзюдо Украины бойкотирует турнир из-за допуска туда российских и белорусских спортсменов.

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