ВИДЕО | В Таллинне автобусные и трамвайные зацеперы рискуют жизнью

Появившиеся в интернете видео зацеперов вызывают беспокойство TLT, сказал член правления предприятия Кайдо Падар. На видеороликах видно, как подростки, стремящиеся привлечь к себе внимание, цепляются сзади к таллиннскому общественному транспорту — автобусу или трамваю, чтобы записать свои „подвиги“ и выложить в сеть.

„Держась руками за покрытие моторного отсека автобуса или сидя на трамвайной сцепке, зацеперы проезжают несколько остановок, не отдавая себе отчета в том, что любое неверное движение может закончиться падением на асфальт. Такие экстремальные развлечения представляют опасность не только для тех, кто цепляется за транспорт, желая получить дозу адреналина, но и для тех, кто едет в автомобилях, следующих за автобусом или трамваем. Упавший на проезжую часть человек может стать причиной цепной аварии, последствия которой непредсказуемы“, - подчеркнул Падар.

Директор по обслуживанию TLT Ханнес Фалтен также очень встревожен появлением в Таллинне зацеперов. „Совершенно непонятно, что заставляет молодых людей рисковать жизнью, подобные действия могут привести к тому, что человек станет инвалидом. Любители экстремальных ощущений ведут себя безответственно не только по отношению к самим себе, но и по отношению к другим людям. Достаточно одного неожиданного маневра или резкого торможения, и зацепер упадет на проезжую часть, где он в худшем случае может оказаться под колесами приближающегося автомобиля“, - сказал Фалтен.

Предприятие TLT обращается к таллиннцам с просьбой: немедленно сообщайте в полицию, увидев подростка-зацепера, по возможности дайте знать водителю автобуса или трамвая, чтобы тот остановил транспортное средство. Родители должны разъяснить детям, что такая игра с собственной жизнью и жизнью других людей может быть крайне опасна. Необходимо остановить погоню за экстримом, уберечь детей от смертельно опасного развлечения.