Объявлен конкурс на обновление баскетбольных площадок

Баскетбол является одним из самых популярных видов спорта в Эстонии, и в республике насчитывается более тысячи баскетбольных площадок. Но, как отмечает руководитель проекта чемпионата по схеме 3x3 Эстонского баскетбольного союза Рейго Киммель, который также картографировал игровые площадки, состояние многих из них крайне плачевное и также они уже не отвечают современным требованиям. „Находящиеся в плохом состоянии баскетбольные площадки ограничивают возможности молодых людей данного региона заниматься спортивными играми с мячом, это ситуация снижает интерес к спорту и, в итоге, ухудшаются и спортивные достижения“, — объясняет он более широкое влияние состояния игровых площадок на сферу спорта.

Беспокойство о состоянии площадок знакомо всем в баскетбольных кругах, и давно занимающееся поддержкой баскетбола предприятие Betoonimeister, которое к тому же имеет в рядах своих работников немало любителей баскетбола, выступило с инициативой для решения данной проблемы, предложив провести специальный всеэстонский конкурс. По словам руководителя Betonemeister Калле Суйтслеппа, целью предприятия является поддержать через обновление площадок развитие дворовых видов спорта, а также повысить качества баскетбольных площадок и улучшить возможностей для занятия спортом в местном сообществе.

По итогам конкурса „Väljakuta pole kossu“ («Без площадки нет баскета“) Betoonimeister поставит и установит необходимое бетонное покрытие для поля по схеме 3x3 в пяти местах по всей Эстонии.

„Приглашаем к участию в конкурсе всех, кто хочет улучшить возможности для занятия спортом в своем регионе и отремонтировать существующую баскетбольную площадку или построить новую. Благодаря конкурсу необходимое для поля 3x3 бетонное покрытие будет смонтировано в пяти разных местах по всей Эстонии на подготовленное для поля основание“, — поясняет Суйтслепп.

Конкурс продлится по 31 мая. Более подробную информацию о конкурсе и заявку на участие можно найти на сайте Betoonimeister: https://betoonimeister.ee/korvpall/