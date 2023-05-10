„Даже старый автомобиль может быть экологически чистым“. Коалиционные партии отвечают, каков их идеал налога на автомобили

Исходя из плана Транспортного департамента, получалось, что средняя ставка налога на первичную регистрацию может составлять 1800-2000 евро, а средняя ставка налога на транспортные средства — 100-120 евро в год. Цель такого налога — направить потребителей в сторону более экономичных автомобилей. Согласно этому плану, налогом не планируется облагать новые легковые автомобили с выбросами ниже 120 г/км. Но каково видение этого вопроса у коалиционных партий?