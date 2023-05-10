10.05.2023, 15:35
„Даже старый автомобиль может быть экологически чистым“. Коалиционные партии отвечают, каков их идеал налога на автомобили(12)
ФОТО: Delfi Meedia
К осени должны вновь разгореться страсти по автомобильному налогу. Первым, кто предложил варианты автомобильного налога, стал Транспортный департамент. Пришло время свои пожелания высказать и коалиционным партиям, пишет Delfi Ärileht.
Исходя из плана Транспортного департамента, получалось, что средняя ставка налога на первичную регистрацию может составлять 1800-2000 евро, а средняя ставка налога на транспортные средства — 100-120 евро в год. Цель такого налога — направить потребителей в сторону более экономичных автомобилей. Согласно этому плану, налогом не планируется облагать новые легковые автомобили с выбросами ниже 120 г/км. Но каково видение этого вопроса у коалиционных партий?