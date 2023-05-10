В Таллинне на пешеходном переходе сбили женщину. В Нарве произошла похожая авария

В 8:05 в Таллинне на шоссе Каарли 11-летняя девочка не справилась с управлением велосипедом и упала. Велосипедистку доставили в детскую больницу.

В 10:56 67-летний водитель автобуса Man на перекрестке Тартуского шоссе и Лийвалайа в Таллинне резко затормозил из-за красного сигнала светофора. В результате торможения автобуса 66-летняя пассажирка упала и была доставлена ​​в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 11:05 в Таллинне на шоссе А. Х. Таммсааре автомобиль Toyota Auris, которым управлял 25-летний мужчина, повернул налево и столкнулся с движущимся мотоциклом, которым управлял 66-летний мужчина. мужчина. ДТП расследуется. Мотоциклист был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Около 14:20 в волости Канепи в Пылвамаа на 18-м километре дороги Пылва-Саверна 21-летняя женщина не справилась с управлением автомобилем BMW, двигаясь на большой скорости, в результате чего транспортное средство отбросило с дороги вправо. Водитель и пассажиры, 21-летний мужчина и 20-летняя женщина, обратились в отделение скорой помощи Пылваской больницы.

Около 14:40 на улице Виру в Нарве произошло неизвестный водитель Hyundai i40 при движении задним ходом не убедился в безопасности и не уступил дорогу пешеходу, который двигался по проезжей части позади автомобиля, сбив его. Пешехода, 65-летнюю женщину, доставили в Нарвское отделение неотложной помощи.

В 16:44 на перекрестке Мустамяэского шоссе и улицы Марья в Таллинне 52-летний мужчина за рулем Toyota Prius, поворачивая налево на пешеходном переходе, сбил 64-летнюю женщину. Зеленый свет светофора горел для обеих сторон. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 17:38 на Юуревео в Таллинне, по предварительным данным, автомобиль Lexus, которым управляла 28-летняя женщина, столкнулся с мотоциклом, которым управлял 33-летний мужчина. Детали уточняются. Оба водителя были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.