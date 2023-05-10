Внимание! С 1 июня зеленые карты российских транспортных средств перестанут действовать в Эстонии

По словам члена правления Фонда дорожного страхования Эстонии (LKF) Лаури Потсеппа, государства-участники соглашения о Европейской экономической зоне сообщили о прекращении действия договора о системе зеленой карты с Россией и Беларусью. „Поэтому с июня зеленые карты транспортных средств этих стран больше не будут действовать в Эстонии даже в случае, если указанный на зеленой карте период страхования истекает после 1 июня“, — сообщил Потсепп.

Зеленая карта – это международный полис дорожного страхования, который можно оформить в страховом обществе для зарегистрированного в Эстонии транспортного средства вместе с эстонским полисом дорожного страхования.

„Для передвижения по Эстонии можно оформить российскому или белорусскому автомобилю пограничное страхование любой страны Европейской экономической зоны; его не обязательно оформлять именно на границе Эстонии. Если же вы ездите на российском транспортном средстве по Эстонии постоянно, необходимо получить для автомобиля эстонские номера и заключить договор дорожного страхования“, — объяснил Потсепп.

Руководитель пограничного пункта Нарва Марек Лийва объяснил, что пограничники проверяют у транспортных средств наличие действующего страхования как при въезде в Эстонию, так и при выезде из страны. „Если у прибывающего в Эстонию транспортного средства отсутствует действующее в Эстонии страхование, мы не разрешим въехать в страну на таком транспортном средстве. В этом случае водитель транспортного средства сможет оформить на границе пограничное страхование“, — сказал Лийва.

Также с 1 июня 2023 года в России и Беларуси перестанут действовать зеленые карты зарегистрированных в Эстонии транспортных средств.

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