Новости Эстонии
10.05.2023, 08:50

Совет НКО „Слава Украине“ на время расследования отстранил Йоханну-Марию Лехтме от должности руководителя

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добавлен комментарий Лехтме
Йоханна-Мария Лехтме
Йоханна-Мария Лехтме
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

В связи с уголовными делами, возбужденными в Эстонии и в Украине, вчера совет (собрание уполномоченных) общественной организации „Слава Украине“ принял решение об отзыве Йоханны-Марии Лехтме из правления на время расследования.

В Эстонии действует презумпция невиновности, и этим решением Совет не занимает позицию о виновности Йоханны-Марии Лехтме, говорится в пресс-релизе совета НКО.

„Мы инициировали проверку, но, к сожалению, для ее результатов потребуется время. Поэтому мы готовы к всестороннему взаимодействию со следственными органами и будем передавать всю имеющуюся в нашем распоряжении информацию следователям, — говорится в сообщении совета. — Эти вопросы актуальны для нас с начала марта, к сожалению, совет с его ограниченными правами и возможностями пока не нашел на них ответов“.

„Поэтому мы одобряем возбуждение уголовных дел как в Эстонии, так и в Украине, чтобы правоохранительные органы могли как можно скорее выяснить, были ли пожертвования, отправленные из Эстонии в Украину, использованы не по назначению или нет“.

На основании инициированных процедур совет решил, что с целью обеспечения трудового спокойствия в НКО и во избежание возможного конфликта интересов Лехтме будет отозвана из правления до окончания расследования. На данный момент правление представлено единственным членом – Марикой Приске.

Госпрокуратура возбудила уголовное дело

Во вторник, 9 мая, Госпрокуратура инициировала уголовное производство в отношении некоммерческого объединения „Слава Украине“, в рамках которого проверит использование средств, собранных в поддержку Украины. Уголовное производство возбуждено на основании статьи, предусматривающей ответственность за присвоение.

Как пояснила государственный прокурор Трийну Олев, как только появились первые указания на нецелевое использование денег, прокуратура и полиция приступили к анализу информации, поступающей правоохранительным органам.

„Мы анализировали информацию, опубликованную СМИ, поддерживали непосредственный контакт с украинскими коллегами. Собранная информация служит основанием для возбуждения уголовного производства“, — сказала она.

Расследование начато на основании статьи „присвоение“, но речь идет о первоначальной оценке, которая может измениться. В настоящий момент подозрение никому не предъявлено. Расследование покажет, есть ли основания для подозрений и будут ли они кому-нибудь предъявлены“, — сказала Трийну Олев.

В связи с тем, что НКО „Слава Украине“ осуществляла свою деятельность в том числе на территории Украины, для выяснения обстоятельств важное значение будет иметь сотрудничество с украинскими правоохранительными учреждениями. Уголовное производство осуществляет Центральная криминальная полиция под руководством Госпрокуратуры.

Комментарий Йоханны-Марии Лехтме

Сама Лехтме сказала, что понимает решение совета избавить организацию от еще большего общественного давления и внимания.

„Благотворительная организация, созданная для помощи Украине, в последние месяцы находится под беспрецедентным вниманием, и будем надеяться, что это решение развеет слухи“, — сказала Лехтме.

„На мой взгляд, справиться с сомнениями, которые зародились в обществе, можно только через ответы, которые будут получены в результате расследований, инициированными как самим объединением, так и прокуратурой. Это важно, потому что многие уже вынесли обвинительный приговор, ожидая худшего и от „Слава Украине“, и от ее партнеров“, — продолжила она.

Летхме отметила, что сложившаяся ситуация даст ей лично больше свободы для защиты своих прав и возможность дистанцироваться от комментариев по расследуемым обвинениям. „Теперь я больше не занимаю в объединении активную роль и не имею доступа к информации, касающейся работы НКО „Слава Украине“.

Лехтме сказала, что передала все рабочие документы и корреспонденцию Марике Приске, чтобы та могла продолжить в качестве руководителя.

Также Лехтме подчеркнула, что со своей стороны внесет максимальный вклад в расследование. Она сказала, что действовала исключительно в интересах нуждающихся. „Я полученные в качестве пожертвований деньги не присваивала“, - заявила Лехтме.

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