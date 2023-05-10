В Ида-Вирумаа при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека и собака

В 02:37 ночи центр тревоги получил сообщение о том, что в соседнем подъезде слышны звуки дымового датчика. Прибывшие на место спасатели установили квартиру, из которой доносились звуки и чувствовался запах дыма.

Они вошли в задымленную квартиру и обнаружили двух пострадавших. К сожалению, медики скорой не смогли спасти их жизни. Также в пожаре погибла собака.

Полностью пожар был ликвидирован к 03:31. По предварительным данным, он мог начаться из-за курения, но точную причину выяснит следствие.

С начала этого года в пожарах в Эстонии погибло 22 человека.

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