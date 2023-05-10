10.05.2023, 07:26
В Ида-Вирумаа при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека и собака
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня ночью в пожаре в жилом доме в Кохтла-Ярве погибли два человека и собака.
В 02:37 ночи центр тревоги получил сообщение о том, что в соседнем подъезде слышны звуки дымового датчика. Прибывшие на место спасатели установили квартиру, из которой доносились звуки и чувствовался запах дыма.
Они вошли в задымленную квартиру и обнаружили двух пострадавших. К сожалению, медики скорой не смогли спасти их жизни. Также в пожаре погибла собака.
Полностью пожар был ликвидирован к 03:31. По предварительным данным, он мог начаться из-за курения, но точную причину выяснит следствие.
С начала этого года в пожарах в Эстонии погибло 22 человека.
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