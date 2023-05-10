ВИДЕО | Нарвитянка: „История должна быть историей, а нынешняя жизнь - это уже другое“

Для Геннадия, например, 9 мая - это праздник смерти фашизма. Его отец погиб в концлагере в Германии. Этот день и сейчас стоит отмечать, как когда-то в 1945 году, полагает он.

Для молодого человека Милана это скорее не праздник, для его прабабушки этот день был и траурным тоже. Он говорит, что для Эстонии - это одновременно праздник победы над фашизмом, но и момент, когда одна оккупация сменилась на другую. Он не считает, что в этот день нужно делать концерты, это больше день траура.

„Для нас ничего не изменилось, - говорит Вера, назвавшая себя послевоенным ребенком, - для нас 9 мая - это великий праздник“. Ее папа прошел войну, был в плену, вернулся только в 1946 году. Вере хотелось бы, чтобы и сейчас можно было отмечать этот день, как раньше, но она понимает, что это не от нее зависит.

Для Николая 9 мая - это день победы, а потом уже день памяти. Приходить на концерт ему не было страшно, ведь он у себя дома, и это не митинг, а концерт.

„Слава богу, что хоть это сделали для нас, - говорят про концерт две жительницы Нарвы, - а наши что, наши ничего, обидно, такая страна, мы ее так любим“. Женщины считают, что плакат с портретом Путина зря вывесили. Он 9 мая ни к чему.

Для Валентины день победы всегда будет днем победы. Она дочь человека, который прошел две войны. „Предавать память - нет“, - говорит Валентина. И добавляет, что день победы никоим образом не относится к тем событиям, которые происходят сегодня.

Маргарите хотелось бы, чтобы такой концерт организовали в Нарве, потому что это память людей. „У моего мужа мама - блокадница, мы пережили все это“, - делится Маргарита. Она считает, что история должна быть историей, а нынешняя жизнь - это уже другое.

„С нашей стороны было сказано, что провоцируют русские, а сегодня появился плакат, который говорит не о лучшей стороне нас“, - рассказывает Ольга. И заключает: „Чем меньше мы придаем этому значение, друг друга дразним, тем будет спокойнее всем людям - и русским, и не русским“.

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