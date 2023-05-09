ВИДЕООПРОС | „Этот день не имеет отношения к войне в Украине“. Что думают таллиннцы о 9 мая

„У меня дед с Житомира. Он и еще его трое товарищей бежали из плена, от бандеровцев. Но выжил только он один“, - рассказывает мужчина, а затем добавляет, что для него это тяжелое переживание. Второй его дедушка служил моряком в Севастополе.

„А у меня бабушки в тылу работала, - подхватывает его спутница. - А дед погиб в блокадном Ленинграде. Бабушкин брат в танке сгорел“. Рассказы своиъ родственников они слушали еще в детстве, но в памяти засели очень остро.

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