09.05.2023, 20:04
Пропавший в Тарту 28-летний мужчина вернулся домой(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник, 9 мая, полиция просила помощи в установлении местонахождения 28-летнего мужчины, который с 2-го мая не появлялся по своему месту жительства в Тарту.
Телефон мужчины был выключен, близкие не могли выйти с ним на связь. У близких были основания полагать, что жизнь и здоровье мужчины могут быть в опасности.
Полиция просила всех, кто видел мужчину или имеет информацию о его местонахождении, сообщить об этом по номеру телефона 112.
В среду, 10 мая, полиция сообщила, что мужчина сам вернулся домой и с ним все в порядке.