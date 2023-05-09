ЧП и криминал
09.05.2023, 20:04

Пропавший в Тарту 28-летний мужчина вернулся домой

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ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Во вторник, 9 мая, полиция просила помощи в установлении местонахождения 28-летнего мужчины, который с 2-го мая не появлялся по своему месту жительства в Тарту.

Телефон мужчины был выключен, близкие не могли выйти с ним на связь. У близких были основания полагать, что жизнь и здоровье мужчины могут быть в опасности.

Полиция просила всех, кто видел мужчину или имеет информацию о его местонахождении, сообщить об этом по номеру телефона 112.

В среду, 10 мая, полиция сообщила, что мужчина сам вернулся домой и с ним все в порядке.

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