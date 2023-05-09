09.05.2023, 20:04
Полиция просит помощи в поисках пропавшего 28-летнего мужчины(2)
ФОТО: Delfi Meedia
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 28-летнего Степана, которого с 2-го мая не появляется по своему месту жительства в Тарту.
Телефон мужчины выключен, близкие не могут выйти со Степаном на связь. У близких есть основания полагать, что жизнь и здоровье мужчины могут быть в опасности.
Степан худощавого телосложения, рост примерно 170 см, носит бороду и усы.
Полиция просит всех, кто видел мужчину или имеет информацию о его местонахождении, сообщить об этом по номеру телефона 112.