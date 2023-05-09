ВИДЕО | Украинские гости раскачали толпу! Смотрите как прошел концерт по случаю дня Европы на площади Вабадузе

Мероприятия, посвященные Дню Европы, проходят по всей Эстонии. Мероприятия на площади Вабадузе начались в 15.00, когда в сотрудничестве с представительством Европейской комиссии в Эстонии и иностранными посольствами стартовала программа мероприятий „Таллинн - зеленая столица Европы 2023“. День завершается бесплатным для всех концертом в честь Дня Европы, который начался в 18.00

На концерте выступают победитель прошлогоднего конкурса Евровидение, коллектив из Украины Kalush orchestra, Танель Падар со своей группой и Стефан.

Концерт в честь Дня Европы будет транслироваться на канале ETV, вмексте с интервью в 19.30 по центральноевропейскому времени. Ведущие - Мирко Оякиви и Маарья Мериву-Парро. Трансляция на ETV+ начнется в 20:50.

Концерт организован Министерством иностранных дел, Центром государственных вспомогательных услуг, городом Таллинном, представительством Европейской комиссии в Эстонии и офисом Европейского парламента в Эстонии. Мероприятия Дня Европы софинансируются Европейским Союзом.



Онлайн-трансляцию концерта можно посмотреть здесь.