Баскетбол
09.05.2023, 18:39

СЕЙЧАС на DELFI TV | ЧЭ по баскетболу: сможет ли „Калев/Крамо“ завершить полуфинальную серию дома?

 
Kas Kalev/Cramost saab Eesti meistriliiga esimene finalist?
Kas Kalev/Cramost saab Eesti meistriliiga esimene finalist?
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В чемпионате Эстонии по баскетболу Paf первый финалист может определиться уже сегодня, когда „Калев/Крамо“ примет „Виймси/Спортленд“ в третьем матче полуфинальной серии. Прямая трансляция начнется в 19:00.

„Калев/Крамо“ выигрывает в серии, которая длится до трех побед со счетом 2:0. В стартовом матче „Виймси“ потерпели поражение дома 88:73, а в гостях также было крупное поражение 86:62.

Однако, по словам нападающего „Калева“ Хьюго Тоома, закончить серию непросто: „В конце первой игры серии нашу защиту заставили работать должным образом. Во второй игре уверенность наших защитников была очень высока с самого начала. Третья игра серии будет очень тяжелая, Виймси прижат к стенке, и у них есть последний шанс продлить серию. Как вы знаете, серии плей-офф заканчивать трудно. Чтобы выиграть в этом полуфинале во вторник, нам нужно быть сосредоточенными в течение 40 минут, и мы должны быть агрессивными и дисциплинированными в обороне. Ожидаем много болельщиков в зале, будет хороший бой“, — сказал Тоом перед встречей.

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