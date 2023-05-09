СЕЙЧАС на DELFI TV | ЧЭ по баскетболу: сможет ли „Калев/Крамо“ завершить полуфинальную серию дома?

Однако, по словам нападающего „Калева“ Хьюго Тоома, закончить серию непросто: „В конце первой игры серии нашу защиту заставили работать должным образом. Во второй игре уверенность наших защитников была очень высока с самого начала. Третья игра серии будет очень тяжелая, Виймси прижат к стенке, и у них есть последний шанс продлить серию. Как вы знаете, серии плей-офф заканчивать трудно. Чтобы выиграть в этом полуфинале во вторник, нам нужно быть сосредоточенными в течение 40 минут, и мы должны быть агрессивными и дисциплинированными в обороне. Ожидаем много болельщиков в зале, будет хороший бой“, — сказал Тоом перед встречей.