ВИДЕО Delfi | „Как фашисты, напали в 4 утра“. Жители Маарду считают, что 9 мая омрачен войной в Украине(9)
9 мая к мемориальному участку Маардуского кладбища люди приносят цветы. Жители Маарду с болью вспоминают погибших во Второй мировой войне родных и отмечают, что война в Украине омрачила сегодняшний праздник. К мемориалу пришли также белорусы и украинцы. Жительница Маарду - украинка по национальности - неожиданно резко высказалась о президенте Украины Владимире Зеленском. А еще две горожанки, которые родом из Беларуси, высказали поддержку Лукашенко.
Жительница Маарду Светлана признается, что двумя словами даже и не может ответить, что для нее означает сегодняшний день. „Благодаря празднику живу я, живут мои дети, моя внучка. И независимо от того, что происходит, мне кажется, что это праздник всего мира. Сколько буду ждать, столько буду ходить к [мемориалу] и приклоняться“, - говорит Светлана.