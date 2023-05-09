ВИДЕО Delfi | „Как фашисты, напали в 4 утра“. Жители Маарду считают, что 9 мая омрачен войной в Украине

Жительница Маарду Светлана признается, что двумя словами даже и не может ответить, что для нее означает сегодняшний день. „Благодаря празднику живу я, живут мои дети, моя внучка. И независимо от того, что происходит, мне кажется, что это праздник всего мира. Сколько буду ждать, столько буду ходить к [мемориалу] и приклоняться“, - говорит Светлана.