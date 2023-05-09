Новости Эстонии
09.05.2023, 18:50

ВИДЕО Delfi | „Как фашисты, напали в 4 утра“. Жители Маарду считают, что 9 мая омрачен войной в Украине

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Украинка раскритиковала Зеленского, а белоруска поддержала Лукашенко
Празднование Дня Победы в Маарду
Празднование Дня Победы в Маарду
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

9 мая к мемориальному участку Маардуского кладбища люди приносят цветы. Жители Маарду с болью вспоминают погибших во Второй мировой войне родных и отмечают, что война в Украине омрачила сегодняшний праздник. К мемориалу пришли также белорусы и украинцы. Жительница Маарду - украинка по национальности - неожиданно резко высказалась о президенте Украины Владимире Зеленском. А еще две горожанки, которые родом из Беларуси, высказали поддержку Лукашенко.

Жительница Маарду Светлана признается, что двумя словами даже и не может ответить, что для нее означает сегодняшний день. „Благодаря празднику живу я, живут мои дети, моя внучка. И независимо от того, что происходит, мне кажется, что это праздник всего мира. Сколько буду ждать, столько буду ходить к [мемориалу] и приклоняться“, - говорит Светлана.

По ее словам, из-за войны в Украине сегодняшний праздник омрачен, причем, для всего мира. „Я не могу выразить свои чувства относительно того, что происходит. Мы, вроде, все люди, независимо от национальности, независимо от гражданства. У меня нет слов, потому что у меня воевали два деда“, - вспоминает Светлана.

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