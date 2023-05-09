Новости Эстонии
09.05.2023, 18:24

Полиция о ситуации у Бронзового солдата: ударили охранника, заведено уголовное дело

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Pronkssõduri juures 9.05.23
Pronkssõduri juures 9.05.23
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Представитель полиции, дежуривший сегодня у Бронзового солдата, подвел в интервью RusDelfi итоги подходящего к концу дня. По словам полицейского, в целом день прошел спокойнее, чем 9-е мая 2022-го года, но было заведено одно уголовное дело о грубом нарушении общественного порядка.

День близится к концу. Расскажите, как вы его оцениваете? Мирно прошло? Провокации были?

Провокаций не было. По сравнению с прошлым годом гораздо спокойнее. Было зафиксировано всего 5 дел. 4 проступке и одно уголовное дело.

Можете немного поподробнее?

Четыре дела связано с использованием символики, одно уголовное дело - грубое нарушение общественного порядка.

А что конкретно произошло?

Ударили охранника.

Сколько задействовано полицейских?

Много. Гораздо больше, чем каждый день на работе. Очень много народу задействовано. Полиция всегда на таких больших мероприятиях - 9-е мая или другие большие события, - работает в усиленном режиме.

Как долго планируется в таком усиленном режиме работать? До скольких?

Время покажет, посмотрим.

То есть, по обстоятельствам?

Зависит от того, сколько будет народу.

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