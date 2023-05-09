Полиция о ситуации у Бронзового солдата: ударили охранника, заведено уголовное дело

День близится к концу. Расскажите, как вы его оцениваете? Мирно прошло? Провокации были?



Провокаций не было. По сравнению с прошлым годом гораздо спокойнее. Было зафиксировано всего 5 дел. 4 проступке и одно уголовное дело.



Можете немного поподробнее?



Четыре дела связано с использованием символики, одно уголовное дело - грубое нарушение общественного порядка.



А что конкретно произошло?



Ударили охранника.



Сколько задействовано полицейских?



Много. Гораздо больше, чем каждый день на работе. Очень много народу задействовано. Полиция всегда на таких больших мероприятиях - 9-е мая или другие большие события, - работает в усиленном режиме.



Как долго планируется в таком усиленном режиме работать? До скольких?



Время покажет, посмотрим.



То есть, по обстоятельствам?



Зависит от того, сколько будет народу.